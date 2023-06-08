الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يهنئ سمر حمزة بصدارة التصنيف العالمي لوزن 76 كجم للمصارعة النسائية

سمر حمزة
سمر حمزة

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بخالص التهاني القلبية إلى البطلة المصرية سمر حمزة لاعبة المصارعة الحرة بعد تصدرها التصنيف العالمى للمصارعة، وفقًا للاتحاد الدولي للمصارعة، للعام الثاني.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بتكرار الإنجاز التاريخى باعتلاء البطلة المصرية التصنيف الدولى للمصارعة للمرة الثانية، مشيرًا أنها نموذج مشرف للرياضة المصرية، وعملها الدائم علي رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية

تصدرت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة التصنيف العالمى للعبة، وفقا لما أعلنه الاتحاد الدولى للمصارعة، واحتلت سمر حمزة المركز الأول فى وزن 76 ك فى منافسات النسائية، متقدمة على التركية ياسمين أدار في المرتبة الثانية، وفي المرتبة الثالثة لاعبة منتخب فنزويلا روسانجيلا ريسكو فالديز.
وجاء تصدر البطلة المصرية بعد تمكنها من حصد الميدالية الذهبية، بمنافسات وزن -76 كجم، فى البطولة الافريقية للمصارعة والتي استضافتها تونس خلال الفترة من 15 الى 20 مايو الماضي.

 

 

استضافتها الافريقية الاتحاد الدولى البطلة المصرية التصنيف العالمي

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