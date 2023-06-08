صرف مكافأة 1000 جنيه للعاملين بجامعة المنيا.. و500 للعمالة اليومية

صرح الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس جامعة المنيا، بالموافقة على صرف مكافأة 1000 جنيه للعاملين بالجامعة؛ تقديراً لمجهوداتهم وتشجيعاً وتحفيزاً لهم على بذل المزيد من الجهد وتحسين الأداء، ودفعهم للتميز وتعزيز مكانة الجامعة وريادتها التنافسية .

وأوضح رئيس الجامعة، أن المكافأة سيتم صرفها خصماً من أرصدة صندوق تحسين أحوال العاملين، ووفقاً للضوابط والآليات الصادرة من مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات المصرية، وكذلك صرف مبلغ 500 جنيها لعمالة الأجر اليومي "السركي" المتواجدين علي رأس العمل وذلك من الموارد الذاتية للجامعة

وأكد فرحات أن الجامعة تسير وفق استراتيجية الدولة لتحفيز العاملين ودعمهم اجتماعياً بما ينعكس أثره على رضاهم والتزامهم الوظيفي؛ وتحقيقاً لأهداف الجامعة في خلق بيئة محفزة للعمل والانجاز.