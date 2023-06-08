افتتاح معرض "صنع في دمياط".. باسل رحمي: نسعى لتطوير صناعة الأثاث وتطوير تسويقها

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، على اهتمام الجهاز بالمشاركة في تنظيم معرض دمياط للأثاث، بالتعاون مع محافظة دمياط، عبر عدة دورات كل عام وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بصناعة الأثاث الدمياطي باعتباره من أهم الصناعات الوطنية التي تتمتع بميزة تنافسية في الأسواق المحلية والعالمية كما تتيح فرص عمل كثيفة للمواطنين ويقدم لها الجهاز دعما ماليا وفنيا باعتبارها تكتلا انتاجيا وحرفيا لديه فرص مميزة في توفير المتطلبات المحلية والتصدير.

وافتتح “رحمي” اليوم الخميس، معرض “صنع في دمياط” المقام بأرض المعارض في مدينة نصر خلال الفترة من 8 إلى 17 يونيو .

وأوضح “رحمي” أن معرض صنع في دمياط يشهد مشاركة المئات من أصحاب مصانع وشركات الأثاث والموبيليا والذين يحرص الجهاز على دعمهم ورفع قدراتهم الإنتاجية وتطويرها لتلائم أذواق المستهلكين في الأسواق المحلية بالإضافة إلى تأهيلهم للتصدير وأضاف أن إقامة المعرض دوريا في القاهرة يحقق لمصنعى الأثاث قدرا جيدا من الانتشار وتحقيق مبيعات أو إبرام تعاقدات مباشرة حيث نجح المشاركون في دورات المعرض على مدار السنوات الماضية في تحقيق مبيعات وتعاقدات بلغت حوالي 200 مليون جنيه.

وأشار رحمي إلى أن جهاز تنمية المشروعات قام خلال 9 سنوات بضخ تمويل قدره ربع مليار جنيه لقطاع الأثاث وتجارة وتصنيع الموبيليا في دمياط تم من خلالها تمويل 5642 مشروع صغير ومتناهي الصغر أتاحت ما يزيد على 17 ألف فرصة عمل في نطاق المحافظة.

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن معرض "صنع في دمياط" يتم تنظيمه بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات للعمل على تنفيذ خطة الدولة للنهوض بتلك الصناعة بدمياط، ولدعم الصناع والعاملين بهذا القطاع. وأوضحت عوض أن تنظيم المعرض بشكل دوري في محافظة القاهرة كان له مردود إيجابى على المشاركين من صناع الأثاث لمساعدتهم على التوسع في تسويق منتجاتهم والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء.

وأكدت “عوض” أن مختلف أجهزة الدولة تعمل على التنسيق والتعاون فيما بينها للمشاركة في تقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة لصناع الأثاث بالمحافظة ووضع خطط عمل تضمن نجاح هذه المشروعات واستمرارها بما يسهم في توفير الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة.