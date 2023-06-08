الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يدعو للمشاركة فى مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية مع المنسق العام للمبادرة

تابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مع السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في اتصال هاتفي اليوم، مراحل تنفيذ المبادرة في دورتها الثانية التي تأتي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ودعا اللواء محمد الشريف الراغبين للتقدم في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية بسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة والتي يستمر التقديم بها حتى شهر يونيو الجاري. 

وأكد أن المبادرة التى أطلقتها الحكومة تعد مبادرة رائدة فى مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية لجذب الاستثمارات اللازمة، وذلك في إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من جانبه، هنأ السفير هشام بدر، اللواء محمد الشريف على فوز محافظة الإسكندرية بثلاثة مشروعات في الدورة الأولى من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مؤكدًا حرص القيادة السياسية على توفير كامل الدعم والرعاية لجميع المشروعات التي تشارك في المبادرة.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الدعاية اللازمة واستغلال الشاشات الإلكترونية المنتشرة بالشوارع والميادين للإعلان عن المبادرة وحث المواطنين علي المشاركة بها من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لها.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية محافظ الإسكندرية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التسجيل على الموقع الإلكتروني التغيرات المناخية

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