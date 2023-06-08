برشلونة يستهدف ضم بنجامين بافارد من بايرن ميونخ فى الصيف

يواصل نادي برشلونة الإسباني بحثه عن إبرام صفقات جديدة ومميزة، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي.

برشلونة يستهدف ضم بنجامين بافارد من بايرن ميونخ

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن برشلونة أبدى رغبته في التعاقد مع النجم الفرنسي بنجامين بافارد، الظهير الأيمن لفريق بايرن ميونخ الألماني.

وأفادت الصحيفة الألمانية، بأن برشلونة يريد استغلال اقتراب رحيل بنجامين بافارد عن صفوف بايرن ميونخ في الصيف، والحصول على خدماته لتدعيم مركز الظهير الأيمن للفريق.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى وجود عقبة قد تعرقل إتمام الصفقة، وهي رغبة إدارة بايرن ميونخ في الحصول على ما لا يقل عن 30 مليون يورو، مقابل السماح برحيل بافارد.

وأكدت الصحيفة الألمانية في تقريرها، أن هذه المطالب ستكون صعبة على إدارة برشلونة في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها؛ بسبب القوانين التي تتعلق باللعب المالي النظيف.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للظهير الأيمن الفرنسي، صاحب الـ27 عامًا، رفقة بايرن ميونخ في صيف 2024.