الخميس 08 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

برشلونة يستهدف ضم بنجامين بافارد من بايرن ميونخ فى الصيف

بنجامين بافارد
بنجامين بافارد

يواصل نادي برشلونة الإسباني بحثه عن إبرام صفقات جديدة ومميزة، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي.

برشلونة يستهدف ضم بنجامين بافارد من بايرن ميونخ

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن برشلونة أبدى رغبته في التعاقد مع النجم الفرنسي بنجامين بافارد، الظهير الأيمن لفريق بايرن ميونخ الألماني.

وأفادت الصحيفة الألمانية، بأن برشلونة يريد استغلال اقتراب رحيل بنجامين بافارد عن صفوف بايرن ميونخ في الصيف، والحصول على خدماته لتدعيم مركز الظهير الأيمن للفريق.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى وجود عقبة قد تعرقل إتمام الصفقة، وهي رغبة إدارة بايرن ميونخ في الحصول على ما لا يقل عن 30 مليون يورو، مقابل السماح برحيل بافارد.

وأكدت الصحيفة الألمانية في تقريرها، أن هذه المطالب ستكون صعبة على إدارة برشلونة في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها؛ بسبب القوانين التي تتعلق باللعب المالي النظيف.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للظهير الأيمن الفرنسي، صاحب الـ27 عامًا، رفقة بايرن ميونخ في صيف 2024.

برشلونة بايرن ميونخ بافارد بنجامين بافارد الميركاتو الصيفي

الأكثر قراءة

مؤتمر صحفى لإعلان حل أزمة نقابة المهندسين بحضور وزيرى الرى والنقل اليوم

"الأرصاد" تكشف لـ"الدستور" موعد تحسن الأحوال الجوية

السيطرة على حريق شقة سكنية فى عابدين دون إصابات

الآن.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023

إحباط تهريب كمية من السجائر أجنبية الصنع بمطار القاهرة

القاهرة تستضيف الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين مصر والاتحاد الأوروبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

وائل لطفي

«إنترلوك» فى الحيتية!

ماجد حبته

أول زيارة رئاسية لأنجولا!

محاسن السنوسي

مصر وعُمان.. آفاق واعدة

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس