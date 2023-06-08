إصابة 3 فى اشتعال النيران بسيارة فى بنى سويف

أصيب 3 بحروق مختلفة بعد اشتعال النيران بسيارة نقل بالطريق الصحراوى الغربى بدائرة محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد باشتعال النيران بسيارة نقل بالطريق الصحراوى الغربى بدائرة المحافظة، ما أسفر عن إصابة 3 مواطنين، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.

تم نقل المصابين الثلاثة إلى قسم الاستقبال فى مستشفى سمسطا المركزى لتلقى العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ووجّه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة، بتقديم كافة الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين.