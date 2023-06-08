الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة المنيا": إجراء 50 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

مبادرة القضاء علي
مبادرة القضاء علي قوائم الأنتظار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن إجراء 50ألف و869 عملية جراحية مجانية منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، والتي أطلقها رئيس الجمهورية، للتخفيف عن كاهل المواطنين، والاهتمام بالصحة العامة لكافة فئات المواطنين على مختلف المراحل العمرية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم إجراء 8 آلاف و815 عملية جراحية مجانية بمختلف التخصصات، منها 5385 جراحة عيون و 657 مخ وأعصاب و 462 جراحة أورام و 1811 قسطرة قلبية و 137 أوعية دموية و 91 قلب مفتوح و 233 عظام و 38 قسطرة بالمخ وحالة زراعة قوقعة وذلك منذ بداية شهر يناير حتى نهاية مايو الماضي ليصبح إجمالي العمليات الجراحية التي تم إجراءها منذ إنطلاق المبادرة 50 ألف و869 عملية جراحية.

وأوضحت الدكتورة ايرينى عادل نجيب، مسئول قوائم الانتظار بمديرية الصحة، أن المبادرة تتم بمشاركة 20 مستشفي داخل المحافظة وهي مستشفى المنيا العام، مستشفى رمد المنيا، مستشفى ملوى التخصصي، مستشفى التأمين الصحي، مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط، مركز أورام المنيا، مستشفى المنيا الجامعى، مستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعى بالمنيا، مستشفى القلب والصدر الجامعى، مستشفى المنيا الجامعى للنساء والأطفال، مستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا، مستشفى مصر المحبة، مستشفى الراعي الصالح بسمالوط، مستشفى دار الهلال التخصصي، مركز النيل الدولي للعيون، مستشفى سمالوط التخصصي ومستشفى المنيا الوطني ومستشفى الصفوه ببنى مزار ومستشفى رمد بنى مزار ومستشفى دير مواس التخصصي.

صحة المنيا إجراء 50 ألف عملية جراحية مبادرة القضاء علي قوائم الأنتظار الدكتورة أيريني عادل مسئول قوائم الأنتظار بالمديرية الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا

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