الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تفاصيل اجتماع التحالف الدولي ضد "داعش" في الرياض

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

كشف جمال الوصيف، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" تفاصيل الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي في الرياض.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" إن وزراء خارجية الدول وكبار المسؤولين اجتمعوا اليوم لمناقشة ملف واحد وهو مواجهة التنظيم الإرهابي، لافتًا إلى أنه كان هناك اجتماعات للحديث عن هذا الملف الذي يشغل الرأي العام.

وأشار إلى أن الاجتماعات تهدف للخروج بمنطقة أكثر أمنًا واستقرارًا: "بالرغم من السيطرة على داعش في 2017 و2019 في سوريا والعراق، ما زال هناك تأكيدات بأن الحرب لم تتوقف على التنظيم الإرهابي".

وتابع "هناك استمرارية في دعم استقرار الدول التي تضررت من هذا التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق ودول غرب إفريقيا أيضًا".

أشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال إن إفريقيا شهدت أكثر من نصف القتلى من قبل داعش، موضحًا أن بلينكن أكد أن بلاده مستمرة في دعم الدول المتضررة من التنظيم الإرهابي من خلال حملة تعهدات التي ستجمع مبلغ 601 مليون دولار، وأن واشنطن ستقدم دعمًا بـ148 مليون دولار لدعم التنمية في البلدان المتضررة.

واستكمل:"وزير الخارجية السعودي أكد استمرار المملكة في مواجهة ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى العمل نحو التنمية المستدامة للشباب، وعدم استقرار المنطقة".

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