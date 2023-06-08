الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الفريق أسامة ربيع يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع بتروكيماويات بالعين السخنة

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك مع شركة “أنكوراج” للاستثمارات، لتنفيذ مشروع مجمع صناعي جديد للبتروكيماويات على قطعة الأرض المملوكة للهيئة بالعين السخنة.

وبمُقتضى مذكرة التفاهم، يتفق الجانبان على الشراكة لإقامة مصنع للبتروكيماويات على الأرض المملوكة لهيئة قناة السويس بمنطقة شمال غرب خليج السويس في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة.

وفي كلمته، أكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس لا تدخر جهدا نحو تعظيم الاستفادة من أصولها ومواردها على النحو الأمثل من خلال فتح آفاق جديدة للتعاون مع شركاء النجاح كأحد محاور تنفيذ استراتيجية الهيئة الطموحة.

وأوضح رئيس الهيئة أن الاتفاق يعد خطوة هامة نحو إقامة مجمع صناعي  للبتروكيماويات ضمن الجهود المبذولة لتنويع مصادر دخل الهيئة وتعزيز الجهود التنموية بمنطقة قناة السويس وتوفير فرص عمل للشباب.

من جانبه، أعرب المهندس أحمد محرم المدير التنفيذي لشركة أنكوراج للاستثمارات عن امتنانه للتعاون المثمر مع هيئة قناة السويس وما لمسه من جانبهم من جهد بناء خلال الفترة الماضية للوقوف على أرضية عمل مشتركة والاتفاق على خطة العمل المستقبلية.

و أضاف محرم أن دعم المشروعات الاستثمارية الكبرى، وخاصة المشروعات الصناعية الثقيلة مثل صناعة البتروكيماويات، يساهم فى أن تصبح مصر مركزاً إقليمياً للصناعة و البتروكيماويات و الطاقة.

وقع الاتفاقية بمقر مبنى الإرشاد بالإسماعيلية، المهندسة نيفان عماد الدين السيد مدير إدارة الأسغال ممثلا عن هيئة قناة السويس، فيما وقع المهندس شريف سيد محمود مدير إدارة التطوير بشركة أنكوراج للاستثمارات.
         

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