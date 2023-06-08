"خلف الله" يُتابع معدلات تنفيذ مشروع “بيت الوطن” بدمياط الجديدة

أجرى المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، جولة تفقدية لمشروع أراضي “بيت الوطن” غرب القرى السياحية يرافقه نواب ومعاونى رئيس الجهاز ومديرى الادارات المعنية المهندسين التنفيذ عن تنفيذ مشروعات البنية التحتية واعمال المرافق بالمشروع.

وتابع “خلف الله” تنفيذ أعمال تنفيذ المرافق الداخلية والطرق بالمنطقة وعرض جهاز الاشراف ومهندسى التنفيذ الموقف التنفيذى للاعمال ونسب انجاز التنفيذ التى بلغت 95‎%‎ ، مؤكدا ان نسبة المتنفية سيتم الانتهاء منها خلال الشهر الحالي كما سيتم خلال المرحلة التالية التخطيط لاعمال الطرق السريعة للمشروع وذلك ايضا اعمال الطرق الدخلية بمشروع اراضي بيت الوطن غرب القري السياحية .

ووجه رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال طبقا للجدول الزمني وجودة التنفيذ وعمل التنسقات مع ادارات التشغيل والصيانة عند الاستلام لتلك الاعمال .

وأكد المهندس محمد خلف الله رئيس الجهاز بأن تواجد أراضى بيت الوطن بمراحلة المختلفة بدمياط الجديدة يهدف إلى تحقيق الترابط بين المصرى المغترب ووطنة عن طريق تسهيل امتلاك للعقار بمصر طبقا لرؤية الجمهورية الجديدة وسيتم توفير قطع اراضى اخرى للراغبين خلال الفترة القادمة تلبية للطلبات المقدمة فى هذا الشأن من المواطنين.

ونوه المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة بتنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والمهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن والمهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالحرص على سرعة الانتهاء بالاهتمام بالمشاريع الاستثمارية للعاملين بالخارج.من تنفيذ مشروعات الموافق وشبكات الطرق المختلفة لتسليمها لحاجزيها وتوفير كافة الخدمات السكان وذلك حرصا من هيئة المجتمعات علي توفير كافة الاجراءات اللازمة عند تسليم قطع الاراضي .

