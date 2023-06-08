الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القاهرة تستضيف الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين مصر والاتحاد الأوروبى

جانب من المشاورات
جانب من المشاورات

استضافت وزارة الخارجية المصرية، يوم 6 يونيو 2023، الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي عُقدت برئاسة السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسيد السفير إنريكي مورا، نائب الأمين العام لجهاز الخدمة الخارجية بالاتحاد الأوروبي.

وقد تناول الجانبان آخر تطورات العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين الجانبين، وكيفية العمل على تعميق الشراكة الثنائية في الفترة المقبلة بصورة تتماشى مع حجم التحديات الدولية والإقليمية القائمة.

وأكد السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، على أهمية البناء على الزخم القائم في العلاقات السياسية والاقتصادية مع الجانب الأوروبي للارتقاء بالتعاون القائم بين الجانبين؛ مشيرًا إلى أهمية استغلال الفرص التي فرضتها التغيرات الدولية في السنوات الأخيرة لتدشين شراكة أكثر شمولاً وجذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والأمونيا والهيدروجين الأخضر والأسمدة، سواء عبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي أو من خلال الدول الأعضاء بالاتحاد، فضلاً عن توطين سلاسل الإمداد الأوروبية بمصر.

جانب من المشاورات

من جانبه، أكد السفير إنريكي مورا، نائب الأمين العام لجهاز الخدمة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، على أن تبادل اللقاءات رفيعة المستوى بين الطرفين في الفترة الأخيرة يعكس الأهمية التي يوليها الاتحاد الأوروبي للعلاقات مع مصر والسعي إلى تطويرها خلال الفترة المقبلة وعلى كل المستويات، منوهًا إلى حرص بروكسل على التعرف على موقف القاهرة إزاء التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، في ظل الدور المحوري الذي تلعبه مصر في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا الخاصة بالقارة الأوروبية فضلاً عن مختلف التطورات الدولية الأخرى وسبل تحقيق الاستقرار وحل النزاعات.

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