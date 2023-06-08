"الإنتاج الإعلامى" توقع بروتوكولي تعاون مع أكاديمية الفنون وجامعة النهضة

وقّع عبدالفتاح الجبالي، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، بروتوكولي تعاون مع الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، والدكتورة هبة السمري، عميد كلية الإعلام بجامعة النهضة كل علي حدة؛ بهدف تعزيز التعاون والتنسيق مع المدينة في المجالات الفنية والإعلامية.

حيث يهدف توقيع البروتوكول مع أكاديمية الفنون إلي تعزيز التعاون مع المدينة في المجالات الفنية وتدريب الكوادر الإعلامية الخاصة بالأكاديمية بالمدينة والاستفادة من كافة التسهيلات والإمكانات التي تملكها المدينة واستغلال مناطق التصوير المفتوحة بها كبنية تحتية أساسية في تصوير مشاريع التخرج لطلبة الأكاديمية، إلي جانب تعزيز الإنتاج الفني المشترك بين المدينة والأكاديمية، كما يقدم البروتوكول فرصة كبيرة للأكاديمية للاستفادة من الإمكانات المتميزة لمركز التراث السينمائي بالمدينة (مركز الترميم السمعي والبصري) لترميم وتصحيح ألوان السينما، الخاصة بمشاريع طلاب الأكاديمية الحاليين، وأفلام الطلاب السابقين، وكذلك رفع كفاءة الأفلام الديجيتال الخاصة بالأكاديمية لتصل إلى الـ4k.

وينص البروتوكول الموقع مع جامعة النهضة على إقامة دورات تدريبية لطلبة الجامعة في العديد من فروع الإعلام، وذلك من خلال مركز التدريب والتطوير بالمدينة up skill وبشكل يضمن تحقيق أعلى مستويات الأداء والاستفادة من خبرات مدينة الإنتاج الإعلامي وإمكاناتها في خلق كوادر إعلامية مدربة على أعلى مستوى.

وأعرب الجبالي عن سعادته بتوقيع البروتوكولين مع هذين الصرحين العلميين الكبيرين، لافتًا إلي أهمية التدريب لكافة المؤسسات العلمية وأبدى استعداد المدينة التام لتقديم كافة التسهيلات الممكنة في هذا الشأن وبشكل يؤدي إلي تحقيق أقصي درجات الاستفادة بين المدينة والأكاديميات العلمية وفتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلي.

من جانبها، أثنت رئيس أكاديمية الفنون علي البروتوكول الموقع مع المدينة باعتبارها أحد الصروح الإعلامية بالمنطقة التي تملك مراكز فنية علي أعلي مستوى من التكنولوجيا، معربة عن ثقتها في أن يكون البروتوكول بداية للتعاون المثمر مع المدينة في ثقل وتنمية مهارات الكوادر الفنية على أحدث الوسائل العلمية بالمدينة.

وأكدت د.هبة السمري أهمية توقيع البروتوكول مع المدينة الذي يتيح الفرصة لطلاب جامعة النهضة في التدريب داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، التي تضم العديد من الاستديوهات والمراكز الإعلامية التي توفر البيئة الملائمة لتدريب طلاب الجامعة من خلال برامج التدريب العملي والنظري التي تقدمها المدينة والتي تتوافق مع المقررات الدراسية الحديثة في مجالات الدراسات الإعلامية.

حضر توقيع البروتوكولين عدد من أساتذة أكاديمية الفنون وجامعة النهضة وقيادات مدينة الإنتاج الإعلامي.

في نهاية مراسم التوقيع تبادل الجبالي الدروع والهدايا التذكارية بهذه المناسبة مع كلا الجانبين.