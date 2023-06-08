الأمم المتحدة تدعو الأطراف الفاعلة لإيجاد بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات الليبية

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مواصلتها العمل مع جميع المؤسسات الليبية المعنية، بما في ذلك المجلس الرئاسي، لتيسير مشاورات بين جميع الأطراف الفاعلة لمعالجة المواد الخلافية في القوانين الانتخابية وتوفير بيئة متكافئة للتنافس الانتخابي بين جميع المرشحين.

وأوضحت البعثة، في بيان، وفق وكالة الأنباء الليبية اليوم، أنها أحاطت عِلمًا بنتائج اجتماعات لجنة 6 زائد 6 المُشكّلة من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة، مؤكدة إدراكها أن العناصر الأساسية في القوانين الانتخابية والقضايا المرتبطة بها تتطلب قبولًا ودعمًا من مجموعة واسعة من النساء والشباب- والأطراف السياسية والأمنية الفاعلة، لإنجاح العملية الانتخابية.

وحثت جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا إلى الانضمام، بروح من التوافق، في مساعي معالجة جميع القضايا العالقة وإيجاد بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات في عام 2023 والامتناع عن أساليب المماطلة الهادفة إلى إطالة أمد الأزمة السياسية في ليبيا.