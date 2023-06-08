جامعة الفيوم: تحتفل باليوم العالمي للثقافة الهندية بحضور ممثلي السفارة

شهد ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وديفين ساهي مينا، المستشار الثقافي للسفارة الهندية، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للثقافة الهندية، والذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بحضور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحمدي نور الدين عميد كلية التربية الرياضية، ووفد السفارة الهندية المكون من أوبرج ساركار مدرس الثقافة والفنون، ومحمد سعيد منسق البرامج الثقافية بسفارة الهند، وأنيتا سولانكي مدربة اليوجا بالسفارة الهندية، وعدد من الإعلامين والطلاب وذلك اليوم الخميس، بقاعة الاحتفالات الكبرى.

أشاد ياسر مجدي حتاتة رئيس الجامعة بالعلاقات العميقة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الهند والممتدة لأكثر من 75 عامًا خلال العصر الحديث مشيدا بالحضارة والثقافة الهندية والتي تشمل أكثر من 1000 لغة مختلفة، وتحتضن العديد من الديانات والثقافات بكافة المجالات معربا عن أهمية هذه الاحتفالية لتعريف الطلاب بالثقافات المختلفة.

وأكد عاصم العيسوي أن الاحتفالية تأتي احتفاء باليوم العالمي للثقافة الهندية تزامنا مع اليوم العالمي لليوجا، مشيرًا إلى أن الترابط الوثيق بين الحضارتين المصرية والهندية ثقافيًا ودبلوماسيًا.

وقام ديفي ساهي مينا المستشار الثقافي للسفارة الهندية بتقديم الشكر لجامعة الفيوم على حفاوة الاستقبال، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية التي تجمع الدولتين منذ استقبال الزعيم سعد زغلول للمهاتما غاندي في مصر عام 1931 والتي امتدت حتى هذا العام بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لاحتفالية اليوم الجمهوري الهندي الذي يوافق 26 يناير من كل عام، مضيفًا أن السفارة الهندية بجمهورية مصر العربية تحتفل باليوم العالمي لليوجا بالإضافة إلى 77 دولة تحتفل بهذا اليوم.

هذا وتضمن الحفل فيلمًا تسجيليًا عن جمهورية الهند، وعرضا لبعض الفنون الهندية الكلاسيكية فضلاً عن تقديم عرض لرياضة اليوجا.

وعلى هامش الاحتفالية تم عقد ورشة عمل عن رياضة اليوجا لطلاب جامعة الفيوم بصالة الألعاب الرياضية بالجامعة.

جامعة الفيوم: تحتفل باليوم العالمي

جامعة الفيوم: تحتفل باليوم العالمي

جامعة الفيوم: تحتفل باليوم العالمي

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