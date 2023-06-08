"أهمية ذبح الأضاحي داخل المجزر" ندوة لوحدة تكافؤ الفرص بأبو قرقاص بالمنيا

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بمحافظة المنيا، ندوة توعوية حول "أهمية ذبح الأضاحي داخل المجزر" ضمن مبادرة "قرية آمنة خالية من العنف ضد المرأة"، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بقرية لإبيوها، بمركز أبو قرقاص.

تأتي الندوة في إطار التنسيق بين وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة وإداراتها بمختلف المراكز، ووحدة حياة كريمة، والوحدات الفرعية على مستوى المدن، والقرى، وعقد الندوات التثقيفية الميدانية لتناول مختلف الموضوعات والقضايا المهمة الهادفة لرفع الوعي لدى المواطنين، وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطري والأوقاف.

حضر فعاليات الندوة تاج جلال أبو سراح رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص وعلى ظريف رئيس الوحدة القروية بلابيوها، وفاطمة الزهراء على مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، ومحمود عطية مدير إدارة المرأة والطفل بمركز أبو قرقاص، والدكتورة حنان مكرم مدير إدارة الإرشاد البيطري بمديرية الطب البيطري والشيخ محمود سعد هلال بالأوقاف، والشيخ مختار الطويل بالأوقاف.

وخلال كلمته رحب رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص بالحضور وهنئ بقدوم عيد الأضحى المبارك مؤكدا أن هذه الندوة تأتي في ضوء تنفيذ التكليفات الصادرة من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لدعم وتمكين المرأة، وتعميم تجربتي محافظتي أسوان ودمياط "مدينة خالية من العنف ضد النساء"، الحائزتين على جائزة اليونسكو عام 2022، وتحدث عن حب الوطن الغالي وأننا نعمل جميعا على البناء والتقدم من أجل مصرنا الحبيبة حيث إن المرأة أثبتت وجودها بالفعل في كل المجالات علميًا وأدبيًا.

من جانبها أوضحت فاطمة الزهراء على، مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، جهود المحافظة لدعم وتمكين المرأة والطفل، ورفع الوعي لدى المواطنين بتقديم الخدمات المقدمة من قبل الدولة بالمجان، وأوضحت مدير الإرشاد البيطري التوعية بأهمية ذبح الأضاحي بداخل المجزر وتحت إشراف الطبيب وكيفية اختيار الأضحية السليمة وتجنب التعرض للغش وأهمية شراء اللحوم المذبوحة بالمجزر وتحت إشراف الطبيب البيطري المختص وتم التعريف بأنواع ختم المجزر وأهمية وجوده لضمان سلامة اللحوم وكيفية حفظ اللحوم بالطريقة السليمة وتجميدها لتجنب فسادها.

ندوةحول أهمية ذبح الأضاحي داخل المجزر بقرية أبيوها بأبوقرقاص

ندوةحول أهمية ذبح الأضاحي داخل المجزر بقرية أبيوها بأبوقرقاص

352575777_959056935405945_99770329967498701_n

352647373_1067025804267087_4746031347263758918_n

352757576_779278510342704_1231442873957392040_n

352760390_212721034978097_5219693909278518904_n

352775575_1008878040031151_4818234736043860470_n

352781494_213516271569330_999075236840623436_n