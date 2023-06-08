الخميس 08 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أبرزهم شوجر دادي..4 أفلام تنتصر على محمد رمضان في صراع الإيرادات

بوستر
بوستر

شهدت دور العرض السينمائية سباقًا تنافسيًا على الإيرادات، أمس، بين فيلمي "شوجر دادي" و"يوم 13".

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ"الدستور" عن إيرادات أمس، حيث حقق فيلم «شوجر دادي» بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد المركز الأول بإيرادات 169,012 جنيه.

وجاء في المركز الثاني فيلم «يوم 13» محققًا 133,118 جنيه، وهو من بطولة أحمد داود وشريف منير ودينا الشربيني، وحقق فيلم «رهبة» للفنان أحمد الفيشاوي إيرادًا يوميا بلغ 33,619 جنيهًا.

وجمع فيلم «بعد الشر» إيرادات بلغت 56,919 جنيهًا، والفيلم بطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة.

وبلغت إيرادات فيلم «هارلي» بطولة الفنان محمد رمضان، 34,919 جنيه، ويشارك في البطولة مي عمر وأحمد داش ومن إخراج محمد سامي.

وحقق فيلم «ابن الحاج أحمد» بطولة شيكو إيرادات بلغت 2,567 جنيه، والفيلم بطولة سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب، صبرى فواز، إسماعيل فرغلي، عايدة رياض، محمد لطفي، أحمد فهيم.

وحقق «ابن الحاج أحمد» بطولة شيكو إيرادات بلغت 2,567 جنيهًا، والفيلم بطولة سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب، صبرى فواز، إسماعيل فرغلي، عايدة رياض، محمد لطفي، أحمد فهيم.وحقق فيلم «ابن الحاج أحمد» بطولة شيكو إيرادات بلغت 2,567 جنيه والفيلم بطولة سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب، صبرى فواز، إسماعيل فرغلي، عايدة رياض، محمد لطفي، أحمد فهيم.وحقق فيلم «ابن الحاج أحمد» بطولة شيكو إيرادات بلغت 2,567 جنيه، والفيلم بطولة سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب، صبرى فواز، إسماعيل فرغلي، عايدة رياض، محمد لطفي، أحمد فهيم.

الفنان محمد رمضان أحمد الفيشاوي أحمد داود أحمد داش اخر المركز الثاني العرض السينمائي

الأكثر قراءة

مؤتمر صحفى لإعلان حل أزمة نقابة المهندسين بحضور وزيرى الرى والنقل اليوم

توقعات تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 قنا بعد ارتفاع نسبة النجاح 13%

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر 2023 الفصل الدراسي الثاني

القاهرة تستضيف الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين مصر والاتحاد الأوروبى

صغيرة احترفت الرسم.. نغم أشرف: "أنا ابنة معرض الكتاب.. ووالدي اكتشفني"

قطع المياه 10 ساعات عن 7 مناطق بالقاهرة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

وائل لطفي

«إنترلوك» فى الحيتية!

ماجد حبته

أول زيارة رئاسية لأنجولا!

محاسن السنوسي

مصر وعُمان.. آفاق واعدة

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس