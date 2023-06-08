أبرزهم شوجر دادي..4 أفلام تنتصر على محمد رمضان في صراع الإيرادات

شهدت دور العرض السينمائية سباقًا تنافسيًا على الإيرادات، أمس، بين فيلمي "شوجر دادي" و"يوم 13".

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ"الدستور" عن إيرادات أمس، حيث حقق فيلم «شوجر دادي» بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد المركز الأول بإيرادات 169,012 جنيه.

وجاء في المركز الثاني فيلم «يوم 13» محققًا 133,118 جنيه، وهو من بطولة أحمد داود وشريف منير ودينا الشربيني، وحقق فيلم «رهبة» للفنان أحمد الفيشاوي إيرادًا يوميا بلغ 33,619 جنيهًا.

وجمع فيلم «بعد الشر» إيرادات بلغت 56,919 جنيهًا، والفيلم بطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة.

وبلغت إيرادات فيلم «هارلي» بطولة الفنان محمد رمضان، 34,919 جنيه، ويشارك في البطولة مي عمر وأحمد داش ومن إخراج محمد سامي.

وحقق فيلم «ابن الحاج أحمد» بطولة شيكو إيرادات بلغت 2,567 جنيه، والفيلم بطولة سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب، صبرى فواز، إسماعيل فرغلي، عايدة رياض، محمد لطفي، أحمد فهيم.

وحقق «ابن الحاج أحمد» بطولة شيكو إيرادات بلغت 2,567 جنيهًا، والفيلم بطولة سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب، صبرى فواز، إسماعيل فرغلي، عايدة رياض، محمد لطفي، أحمد فهيم.وحقق فيلم «ابن الحاج أحمد» بطولة شيكو إيرادات بلغت 2,567 جنيه والفيلم بطولة سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب، صبرى فواز، إسماعيل فرغلي، عايدة رياض، محمد لطفي، أحمد فهيم.وحقق فيلم «ابن الحاج أحمد» بطولة شيكو إيرادات بلغت 2,567 جنيه، والفيلم بطولة سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب، صبرى فواز، إسماعيل فرغلي، عايدة رياض، محمد لطفي، أحمد فهيم.