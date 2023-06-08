برلمانية: مصر حققت إنجازات تنموية فى مجال السلم والأمن خلال رئاسة "الكوميسا"

أكدت النائبة ولاء التمامى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مصر حريصة على تعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية، وقدمت ولا تزال مجهودات ضخمة في سبيل الارتقاء بالقارة والنهوض بها لمواجهة مختلف التحديات.

ونوهت "التمامى"، فى تصريحات لها، إلى استعراض الرئيس السيسي أبرز الإنجازات التى تمت خلال فترة رئاسة مصر للكوميسا، على مدار العامين الماضيين، سواء في النواحي الاقتصادية والتنموية أو في نواحي السلم والأمن الإفريقي.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن مصر أولت اهتمامًا كبيرًا بتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية، وتحقيق التناغم بينها وبين اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية، بين تجمعات "الكوميسا" و"السادك" و"شرق إفريقيا" عبر إجراءات محددة، والعمل على حث الأعضاء على تنفيذ الإعفاءات الجمركية، وتيسـير حركة التبادل التجارى، وزيادة الصادرات البينية لدول "الكوميسا" لتصل إلى "13" مليار دولار عام 2022.

ولفتت "التمامى" إلى قيام مصر بتقديم مبادرة التكامل الصناعى الإقليمى، فى إطار استراتيجية التصنيع بالكوميسا 2017- 2026، والهادفة إلى تعميق الإنتاج الصناعى، من خلال ربط سلاسل القيمة الإقليمية وفقا للميزة التنافسية للدول.

وشددت على أن مصر، وخلال رئاستها الكوميسا طيلة العامين الماضيين، قدمت إسهامات مهمة في مجال السلم والأمن، وأكدت ضرورة احترام حق جميع شعوب الدول الإفريقية فى الحياة، وتسوية النزاعات والصراعات والقضايا التى تهدد هذا الحق، إلى جانب الحفاظ على مؤسساتنا الوطنية، باعتبارها العمود الفقرى لاستقرار الدول وأمن شعوبها، وضمان مصالحها العليا.

واختتمت بأن علاقات مصر الإفريقية تتقدم في كافة المجالات، ورئاسة مصر للكوميسا حققت نجاحات وإنجازات ضخمة انطلاقا من إيمان مصر بضرورة الانطلاق بعلاقات مصر الإفريقية.