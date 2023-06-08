الجارديان: "بنس" يختار الهجوم شعارًا للترشح للانتخابات الرئاسية

سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على قرار ترشح مايك بنس لسباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية عن الحزب الجمهوري لينافس الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأكدت الصحيفة في تقريرها، أن بنس اختار الهجوم على ترامب خلال خطابه الرسمي الأول أمام حشد من المؤيدين في أنكيني بولاية آيوا بعد ظهر أمس الأربعاء.

انتقادات واتهامات

وأوضحت الصحيفة أن في خطابه، انتقد حاكم ولاية إنديانا السابق دونالد ترامب على أفعاله "المتهورة" في 6 يناير 2021، وانتقد جو بايدن وحدد "أعداء الحرية" في جميع أنحاء العالم، وكأن بينس اختار فتح النار على الجميع وأن يسلك طريق مختلف، فلم يشن هجومه على منافسه الرئيسي جو بايدن فقط، بل فاجئ الجميع بانتقاده ترامب رغم عمله معه لمدة 4 سنوات.

وقال بنس، الذي كان يخوض حملته الانتخابية في الولاية في الأسابيع الأخيرة: "علمنا أن ولاية آيوا كانت المكان المناسب لبدء محركاتنا من أجل العودة الأمريكية العظيمة".

وروّج بنس بسجله في الكونجرس وحاكم ولاية إنديانا، حيث أيد التشريع ضد الإجهاض وتوسيع الإنفاق الحكومي، وكرر الأفكار من فيديو حملته الذي تم إصداره قبل ساعات بما في ذلك معالجة التضخم والدين القومي والقضايا على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، كما روج إلى بعض إنجازاته عندما كان نائب للرئيس، حيث دافع عن بعض السياسات التي دفعها هو وترامب في فترتهما.

وقال بنس: "كنت فخورًا بالوقوف إلى جانب الرئيس دونالد ترامب كل يوم".

وأوضحت الصحيفة أن تصريحات بنس بشأن ترامب كانت متضاربة، حيث بدأ الخطاب بالهجوم عليه، ثم أثنى على قراراته، ثم شدد على أنه انفصل عن الرئيس في 6 يناير من عام 2021، عندما اجتمع الكونجرس للتصديق على فوز بايدن عام 2020 بالقول إنه ليس لديه السلطة لتحديد الأصوات الانتخابية التي ينبغي عدها.

وقال بنس: "يستحق الشعب الأمريكي أن يعرف أنه في ذلك اليوم، طلب الرئيس ترامب أيضًا أن أختار بينه وبين الدستور، والآن سيواجه الناخبون نفس الخيار"ن مضيفًا في وقت لاحق: "أي شخص يطلب من شخص آخر أن يفضله على الدستور يجب ألا يكون رئيسًا للولايات المتحدة مرة أخرى".

تخلف في استطلاعات الرأي

وأفادت الصحيفة البريطانية، بأن ترامب تقدم في استطلاعات الرأي بين ناخبي الحزب الجمهوري، حيث يتخلف الآن حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، بحوالي 30 نقطة مئوية خلفه، حيث حصل بنس على المركز الثالث باستمرار، في خانة واحدة.

وتابعت أنه حملة ترامب تساءلت علانية عن سبب ترشح بنس، حيث ركز الأخير على ما قال إنه إيمان بالحرية والشعب الأمريكي، فبينس، الذي خدم أيضًا في مجلس النواب لمدة عقد قبل أن يصبح حاكم ولاية إنديانا، ينضم إلى حقل مزدحم لترشيحات الحزب الجمهوري.