قطع المياه 10 ساعات عن 7 مناطق بالقاهرة اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب في القاهرة، عن انقطاع المياه عن مناطق: (شارع إسماعيل رمزي ومتفرعاته- منطقة الميريلاند ومتفرعاتها- منطقة الاتحادية- منطقة الألف مسكن- شارع عثمان بن عفان ومتفرعاته- شارع الأهرام ومتفرعاته- ميدان الإسماعيلية ومتفرعاته)، وذلك اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس، وحتى السادسة صباح غد الجمعة.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى أعمال صيانة ولحامات خطوط المياه داخل رافع مياه الزيتون، الأمر الذي يترتب عليه انقطاع المياه عن المناطق سالفة الذكر.

وأهابت شركة مياه الشرب في القاهرة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المُشار إليها، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

ودفعت شركة مياه الشرب في القاهرة بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانًا بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يُرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس آب على رقم 01206665125.