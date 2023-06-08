الخميس 08 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

قطع المياه 10 ساعات عن 7 مناطق بالقاهرة اليوم

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب في القاهرة، عن انقطاع المياه عن مناطق: (شارع إسماعيل رمزي ومتفرعاته- منطقة الميريلاند ومتفرعاتها- منطقة الاتحادية- منطقة الألف مسكن- شارع عثمان بن عفان ومتفرعاته- شارع الأهرام ومتفرعاته- ميدان الإسماعيلية ومتفرعاته)، وذلك اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس، وحتى السادسة صباح غد الجمعة.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى أعمال صيانة ولحامات خطوط المياه داخل رافع مياه الزيتون، الأمر الذي يترتب عليه انقطاع المياه عن المناطق سالفة الذكر.

وأهابت شركة مياه الشرب في القاهرة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المُشار إليها، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع. 

 ودفعت شركة مياه الشرب في القاهرة بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانًا بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يُرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس آب على رقم 01206665125.

قطع المياه انقطاع المياه مناطق بالقاهرة القاهرة شركة مياه الشرب بالقاهرة

الأكثر قراءة

مؤتمر صحفى لإعلان حل أزمة نقابة المهندسين بحضور وزيرى الرى والنقل اليوم

توقعات تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 قنا بعد ارتفاع نسبة النجاح 13%

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر 2023 الفصل الدراسي الثاني

القاهرة تستضيف الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين مصر والاتحاد الأوروبى

"خد الموتوسيكل دون علمى".. أقوال والد طالب تسبب فى مصرع طفل بالشروق

صغيرة احترفت الرسم.. نغم أشرف: "أنا ابنة معرض الكتاب.. ووالدي اكتشفني"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

وائل لطفي

«إنترلوك» فى الحيتية!

ماجد حبته

أول زيارة رئاسية لأنجولا!

محاسن السنوسي

مصر وعُمان.. آفاق واعدة

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس