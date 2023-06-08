وزير الرى يستعرض استعدادات استضافة مجلس وزراء المياه الأفارقة "الأمكاو"

تواصل وزارة الموارد المائية والرى، تنفيذ خطة لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على موارد المياه، وسبل مواجهة التحديات الحالية التي تواجه قطاع المياه على المستوى الإفريقي والعالمي، إضافة إلى ضرورة تركيز الاهتمام على قطاع المياه وتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال المياه، خاصة مع تولى مصر رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة "الأمكاو".

فى ذات الإطار، عقد الدكتورهانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة الإعداد لاستضافة الاجتماع الثالث عشر للجمعية العمومية لمجلس وزراء المياه الأفارقة في منتصف يونيو الجارى بالقاهرة، وذلك في إطار رئاسة مصر مجلس وزراء المياه الأفارقة "الأمكاو" خلال عامي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

اجتماع الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والري

وأكد الدكتور هانى سويلم، أهمية تعزيز التعاون مع كافة الدول الإفريقية، وذلك للارتقاء بأجندة المياه في إفريقيا وتحقيق أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 "إفريقيا التي نريدها" وخدمة مصالح الدول الإفريقية، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون الفني والبحثى في مجالات إدارة المياه ومعالجة المياه وإعادة استخدامها.

التوسع في استخدام الطاقة المتجددة في ضخ المياه

اجتماع الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والري

كما أشار وزير الموارد المائية والري إلى اتخاذ عدة إجراءات للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من الآثار السلبية الناجمة عنها، وأيضا التوسع في استخدام الطاقة المتجددة في ضخ المياه ومعالجتها لمواجهة التحديات المائية الحالية وزيادة الاحتياجات.

الدكتورهانى سويلم وزير الرى

تم عقد الاجتماع بحضور كل من الدكتور عارف غريب رئيس قطاع شئون مياه النيل، والدكتور ممدوح حسن نائب رئيس قطاع مياه النيل للدراسات والنمذجة الرياضية، والدكتورة نهال عادل، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتورة تهانى سليط رئيس الإدارة المركزية للتعاون الخارجي بقطاع مياه النيل، والمهندسة إيناس عبدالحليم مدير عام المنظمات بقطاع مياه النيل.