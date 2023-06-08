الخميس 08 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

إحباط تهريب كمية من السجائر الأجنبية الصنع بمطار القاهرة

السجائر الأجنبية
السجائر الأجنبية الصنع بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك الصادرات الجوية بمطار القاهرة برئاسة السيد أحمد عبد المحسن الشهاوي المدير العام من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من السجائر الأجنبية الصنع غير الخالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1975 ولائحته التنفيذية رقم 770 لسنة 2005.

وبناء على إخبارية سرية مقدمة من إدارة شرطة تأمين البضائع وإدارة البحث الجنائي بمطار القاهرة مفادها اعتزام شركة أ . ف . وتهريب كمية من السجائر الأجنبية الصنع ضمن بالبيان الجمركي رقم ٣٣٧٥٠ لسنة ٢٠٢٣ والصنف المصدر طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن جوافة مصدرة إلى دولة إنجلترا بجمرك صادر شركة مطار القاهرة للشحن الجوى.

وتم عرض الطرود على جهاز الكشف بالأشعة x-ray  فتلاحظ وجود كثافات مختلفة.

قام أحمد أبو الفضل مدير جمرك الصادر بتشكيل لجنة جمركية برئاسة محمد أسامة مدير إدارة الحركة وهانى زيدان مدير إدارة التعريفة وأحمد النواوي رئيس الوردية الثانية وأحمد هشام وساره جودة مأموري الحركة لكشف ومعاينة المشمول فتبين وجود 4176 علبة سجائر أجنبية الصنع ماركة وينستون Winston غير خالصة الضرائب والرسوم مخبأة أسفل كراتين الجوافة بشكل يصعب اكتشافه.

وبلغ إجمالي التعويضات الجمركية المستحقة 276 ألف جنيه.

وقرر أحمد الشهاوى مدير عام الصادرات الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم  1 لسنه 2023.

الأكثر قراءة

مؤتمر صحفى لإعلان حل أزمة نقابة المهندسين بحضور وزيرى الرى والنقل اليوم

مصطفى كلبش معاون مباحث الفتح يتصدر البحث على مواقع التواصل بعد استشهاده (صور)

وصول أولى شحنات الأدوية المشتقة من البلازما المصرية من إسبانيا

استعلام مباشر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية قنا 2023 الترم الثاني عبر الدستور

البترول: أسواق النفط بدأت في الاستقرار وأمريكا تتطلع إلى استعادة زخم العرض

"الموروث المجتمعي من الحضارة المصرية في مجتمعنا المعاصر".. محاضرة بمكتبة الإسكندرية الإثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

وائل لطفي

«إنترلوك» فى الحيتية!

ماجد حبته

أول زيارة رئاسية لأنجولا!

محاسن السنوسي

مصر وعُمان.. آفاق واعدة

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس