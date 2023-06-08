الجهاز الفني للزمالك يحتوي غضب مصطفى شلبي لعدم انضمامه للمنتخب

عقد مدحت عبد الهادي، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع مصطفى شلبي، لاعب الفريق، بعد إعلان أسماء قائمة المنتخب الوطني وعدم اختياره لمعسكر المنتخب الحالي رغم تألقه وظهوره بمستوى فني عالي خلال المباريات الأخيرة.

وطلب مدحت عبد الهادي من "شلبي" عدم الغضب وضرورة التركيز في التدريبات والحفاظ على مستواه العالي من أجل إجبار الجهاز الفني للمنتخب على ضمه في المباريات القادمة، خاصة أنه يملك إمكانيات فنية وبدنيا عالية ومهارات وسرعات وكان الورقة الرابحة للزمالك خلال المباريات الأخيرة.

‏وأشار إلى أن "شلبي" مستواه لا يقل عن اللاعبين المختارين للمنتخب، بل إنه مستوى أفضل من بعضهم ولكن وضح أن الجهاز الفني للمنتخب حرص على اختيار اللاعبين المحترفين، ولكن هذا لا يقلل من "شلبي" وسيكون له مكانة كبيرة في المنتخب خلال الفترة القادمة.