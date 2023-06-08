الخميس 08 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الجهاز الفني للزمالك يحتوي غضب مصطفى شلبي لعدم انضمامه للمنتخب

مصطفى شلبي لاعب وسط
مصطفى شلبي لاعب وسط الزمالك

عقد مدحت عبد الهادي، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع مصطفى شلبي، لاعب الفريق، بعد إعلان أسماء قائمة المنتخب الوطني وعدم اختياره لمعسكر المنتخب الحالي رغم تألقه وظهوره بمستوى فني عالي خلال المباريات الأخيرة.

وطلب مدحت عبد الهادي من "شلبي" عدم الغضب وضرورة التركيز في التدريبات والحفاظ على مستواه العالي من أجل إجبار الجهاز الفني للمنتخب على ضمه في المباريات القادمة، خاصة أنه يملك إمكانيات فنية وبدنيا عالية ومهارات وسرعات وكان الورقة الرابحة للزمالك خلال المباريات الأخيرة.

‏وأشار إلى أن "شلبي" مستواه لا يقل عن اللاعبين المختارين للمنتخب، بل إنه مستوى أفضل من بعضهم ولكن وضح أن الجهاز الفني للمنتخب حرص على اختيار اللاعبين المحترفين، ولكن هذا لا يقلل من "شلبي" وسيكون له مكانة كبيرة في المنتخب خلال الفترة القادمة.

الجهاز الفني للزمالك الجهاز الفنى للمنتخب قائمة المنتخب الوطني مدحت عبد الهادى مصطفي شلبي مستو

الأكثر قراءة

مؤتمر صحفى لإعلان حل أزمة نقابة المهندسين بحضور وزيرى الرى والنقل اليوم

مصطفى كلبش معاون مباحث الفتح يتصدر البحث على مواقع التواصل بعد استشهاده (صور)

وصول أولى شحنات الأدوية المشتقة من البلازما المصرية من إسبانيا

استعلام مباشر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية قنا 2023 الترم الثاني عبر الدستور

البترول: أسواق النفط بدأت في الاستقرار وأمريكا تتطلع إلى استعادة زخم العرض

"الموروث المجتمعي من الحضارة المصرية في مجتمعنا المعاصر".. محاضرة بمكتبة الإسكندرية الإثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

وائل لطفي

«إنترلوك» فى الحيتية!

ماجد حبته

أول زيارة رئاسية لأنجولا!

محاسن السنوسي

مصر وعُمان.. آفاق واعدة

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس