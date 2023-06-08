بعد هبوب عاصفة ترابية.. محافظ أسوان يوجه لوقف حركة الملاحة

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، برفع درجة الإستعداد القصوى نتيجة هبوب عواصف ترابية، مع احتمال سقوط أمطار رعدية من اليوم وعلى مدار الأيام القادمة، حيث جرى وقف حركة الملاحة النهرية في مجرى نهر النيل بنطاق المحافظة، وأيضاً ببحيرة ناصر بصورة مؤقته، ولحين تحسن حالة الطقس، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى لفرق الكهرباء والحماية المدنية، والإسعاف، والمستشفيات.

وناشد اللواء أشرف عطية المواطنين بالالتزام بأماكن تواجدهم، مع تقليل الحركة سواء للمشاة أو المركبات للحد من الحوادث، بالإضافة إلى توخى الحذر بعدم التواجد فى الأماكن المفتوحة لإحتمالية سقوط أمطار غزيرة.

وكلف اللواء أشرف عطية، إدارة مرور أسوان بالتنبيه على سائقى المركبات بالطرق السريعة بالتهدئة، وخفض السرعات للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية ولا سيما طريق أسوان-أبوسمبل السياحي، والطريق الصحراوى الغربى أسوان-القاهرة.

وأكد محافظ أسوان أن هناك تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى حيث أنه فى حالة إنخفاض مستوى الرؤية بشكل كامل سيتم تباعاً غلق حركة الملاحة النهرية أو الجوية أو الطرق طبقاً للحالة الجوية، كما أن هناك تواصل مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لعرض الموقف الحالى أولاً بأول.

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