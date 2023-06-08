الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد: تنفيذ 16 حالة إزالة لمزارع سمكية مخالفة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي وممتلكات الدولة، حيث شنت الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب حملة مكبرة، ضمن الموجة 21 (المرحلة الثانية) لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بمتابعة الدكتور حسني عطية مدير مديرية الزراعة ببورسعيد بالاشتراك مع لجنة إدارة حماية الأراضي بالمديرية، وأسفرت عن تنفيذ 16 حالة تعدي لمزارع سمكية مخالفة بجمعية الإخلاص الزراعية جنوب بورسعيد، بمساحة 80 فدانا ضمن الموجة 21 (المرحلة الثانية) لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وطالب اللواء عادل الغضبان، الأجهزة التنفيذية بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه.

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