الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 60 محضراً متنوعاً لأصحاب المحال التجارية المخالفة بكفر الشيخ

حملة تموينية
حملة تموينية

شنت الوحدات المحلية لمركز ومدن محافظة كفر الشيخ، بالاشتراك مع الجهات الرقابية والتفتيشية، حملات تموينية مكبرة على المحلات والمنشآت التجارية والأسواق بدائرة مركز ومدينة بيلا، لضبط السلع الغذائية غير الصالحة ومنع التلاعب في الأسعار.

وترأس جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، الحملة التموينية على الأسواق والمحال التجارية، وأسفرت عن تحرير 9 محاضر متنوعة منها 3 محاضر عدم نظافة، ومحضرين عدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين عدم وجود شهادات صحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات كل واقعة على حدة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

فيما تابع اللواء عمروالفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الحملات التموينية على الأسواق، وتمكنت من تحرير 12محضراً متنوعاً، منهم 5 عدم الاعلان عن الاسعار، و3 نظافة، و3 شهادات صحية، ومحضر جزارة.

وأكد وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، استمرار الحملات التموينية على الأسواق، وتمكنت  من تحرير 19 محضر مخالفة،" 7 صحة، 5 عدم اعلان، 4 بدون ترخيص، محضر صلاحية، محضر بيئة، محضر نظافة"، وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، تحرير 11 محضر متنوعة، وضبط 12 كيلو مواد غذائية غير صالحة للإستخدام الأدمي.

وتابع اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، الحملة التموينية على الأسواق، وتحرر 14 محضراً متنوعاً، منهم 11 محضر لعدم وجود شهادات صحية، ومحضرين عدم الاعلان،  ومحضر لكشف اللحوم.

وأيضا فقد تابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، الحملة التموينية المكبرة على المحلات التجارية  بسيدي سالم، وذلك بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري و إدارة التموين والإدارة الصحية بسيدى سالم وذلك لضبط الأسواق، وأسفرت عن تحرير 6 محاضر متنوعة للمخالفين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

سيدي سالم قلين تموين كفر الشيخ محاضر

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