"القاهرة الإخبارية": أعضاء الكوميسا طالبوا بالتدخل الدولي لتمويل المشروعات التنموية بالقارة

قال أحمد بشتو، موفد القاهرة الإخبارية، إنه بعد قليل سيكون هناك جلسة مغلقة لرؤساء الكوميسا، يعقبها جلسة مفتوحة تُتلى فيها البيانات الختامية لعرض الأفكار المقدمة من كل دولة مشاركة في هذه القمة الإفريقية.

قمة الكوميسا

وأكد موفد القاهرة الإخبارية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه بعد ١٩ شهراً أنهت مصر رئاستها للكوميسا والتي جاءت في توقيت بالغ الصعوبة.

كما قال الرئيس الزامبي، الذي أكد أن ما حدث في قمة الكوميسا الماضية رغم التحديات العالمية الكثيرة إلا أنه تم النجاح في رفع حجم التبادل التجاري الإفريقي بين الدول.

العلاقات المصرية الإفريقية

وأضاف في حديثه، أن الرئيس الكيني قال إن القمة القادمة ستكون بداية لرفع الصوت الإفريقي للقضاء على التغيرات المناخية التي تعاني منها القارة نتيجة سلوك الغرب الخاطيء، كما أن رؤساء القمة أكدوا ضرورة التدخل الدولي في تمويل المشروعات التنموية الإفريقية الفترة المقبلة، حيث تحتاج تلك المشروعات إلى أموال تفوق ميزانية دول القارة.