ما هو العلاج المناسب لطفل مصاب بالجديري المائي بعد انتشاره في الصيف؟

يعاني الكثير من الأطفال من مرض الجديري المائي مما يصيب الأمهات بالقلق والخوف على الصغار، لذا سنوضح في السطور التالية العلاج المناسب للطفل المصاب.

وفي هذا السياق ذكرت الدكتورة ولاء قنديل استشاري طب الأطفال وحديثى الولادة أن علاج الجديري المائي يكون مس للحبوب لتلطيف الحكة.

وأشارت قنديل إلى أن الأطباء يصفون للصغار مضاد حساسية وذلك لتقليل الحكة، مع خافض حرارة عند اللزوم.

وأضافت بعض الأطباء في بعض الحالات يصفون مضاد فيروسي ويكون ذلك في حالات معينة وذلك حينما يرى الطبيب ضرورة ملحة لاستخدامه كدواء مساعد المضاد الحيوي.

أمور يجب تجنبها عن إصابة الطفل بالجديري

ولفتت الدكتورة ولاء قنديل إلى أنه يجب تجنب الطعام الحار وذلك، مع الحرص على تجنب حك الجلد حتى لا يسبب ذلك وجود علامات في الجسد.

وأشارت إلى أن الاستحمام ضروري جدًا ولابد وأن يكون الماء بارد لتلطيف الجلد والتقليل الرغبة في الحكة والابتعاد عن مخالطة الأطفال اللي عندهم طفح جلدي أو حرارة مع تخصيص سرير وملاءة ووسادة للطفل المريض وفوطة وأدوات طعام وفرشاة شعر ولعب.

ونوهت بأن على ضرورة أن يكون الاستحمام بدون صابون وعند الحاجة نستخدم صابون خفيف مع عدم استخدام ليفة نهائيا وبكون التجفيف بمنشفة قطنية ناعمة وبطريقة الطبطبة وليس المسح لتجنب فتح الحبوب.

طرق الوقاية من العدوى؟

وأكدت أن أفضل طريقة للوقاية هي الحصول على لقاح جدري الماء، وهو آمن جدًّا وفعال وهوعبارة عن جرعتين جرعة عند عمر سنة وجرعة تنشيطية عند عمر 5-6 سنين، الأطفال الأكبر سنًّا الذين لم يتلقوا اللقاح. يجب أن يأخذ الأطفال جرعتين تفصل بينهما ثلاثة أشهر على الأقل، أو جرعتين بفاصل شهر للأطفال بعمر 13 عامًا أو أكبر.