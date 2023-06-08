الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق شقة سكنية فى عابدين دون إصابات

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية في الطابق الرابع من عقار بمنطقة عابدين، بمحافظة القاهرة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا، مفاده نشوب حريق داخل شقة سكنية في الطابق الرابع من عقار بمنطقة عابدين، وتم إخطار الحماية المدنية بالبلاغ.

وعلى الفور، وجّه اللواء جمال ياسين، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع بسيارات الإطفاء وتم التعامل مع الحريق وإنقاذ السكان والسيطرة عليه من قبل رجال الإطفاء، دون وقوع إصابات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وانتداب المعمل الجنائي لفحص الحريق، ومعرفة أسبابه.

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