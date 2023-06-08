الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

يستمر حتى السبت.. افتتاح معرض "رؤية تشكيلية مصرية" بمتحف الفن الإسلامي

المعرض الفني المؤقت
المعرض الفني المؤقت

افتتح  أحمد صيام، مدير عام متحف الفن الإسلامي، المعرض الفني المؤقت بعنوان "رؤية تشكيلية مصرية"، بمشاركة كلا من الدكتور عادل عبد الرحمن، رئيس قسم التصميم بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، والدكتورة علا يوسف، أستاذ التصوير والتصميم بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، الدكتور إسماعيل صيام، الفنان تشكيلي والناقد الفني، وعدد كبير من الفنانين التشكيلين والآثارين.

معرض "رؤية تشكيلية مصرية"

ويستمر المعرض حتى يوم السبت المقبل، ويضم مجموعة من اللوحات التي عبر من خلالها الفنان التشكيلي المصري عن حبه لوطنه من خلال ما أوضحه بريشته من مظاهر الهوية المصرية في العديد من البيئات زراعية، صناعية، ساحلية، صحراوية، ما يبرز مدى اعتزاز الفنان بمصريته وكانت ريشته خير من يعبر عن مصرنا الحبيبة.

متحف الفن الإسلامي

يضم متحف الفن الإسلامي أكبر وأروع مجموعة من الآثار الإسلامية على مستوى العالم، وتم تأسيس مبنى المتحف وافتتح في عام 1903م في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، كما تم تصميم واجهته على نسق واجهات العمارة المملوكية وهو يقع بجوار مبنى دار الكتب القومية.

ووفقًا للموقع الرسمي للمتحدف، فقد أحدث للمتحف تضررًا كبيرًا على أثر حادث تفجير مبنى مديرية أمن القاهرة عام 2014م، وقد تم تجديده وافتتاحه عام 2017م. وهو يتكون من طابقين ويضم المتحف أكبر مجموعة للقطع من مختلف أنحاء العالم الإسلامي والتي تسمح للزائر بالتجول عبر جميع فترات التاريخ الإسلامي.

وتنوع القطع الثرية الموجودة بالمتحف، من بين مجالات مختلفة تبرز جمالها، مثل الفلك والطب وعمارة وغيرها، كما تنوعت مواد صنعها من أعمال خشبية منحوتة بدقة، وقطع خزفية مزينة بإتقان ومخطوطات غاية في الندرة، ومن أهم كنوز المتحف مفتاح الكعبة من العصر المملوكي وقطعة نسيج تحمل أقدم كتابة كوفية.

 

العمارة المملوكية الفنان التشكي متحف الفن الاسلامي إسماعيل صيام المعرض الفني

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