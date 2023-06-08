فحص 53 ألف سيدة خلال 4 أيام من حملة "حقك تنظمى" بالشرقية

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمي"، قدمت الخدمة الطبية لـ53 ألفًا و220 منتفعة بالمحافظة، وقدمت وسائل تنظيم الأسرة لـ40 ألفاً و644 سيدة، خلال 4 أيام، هذا بالإضافة لتقديم خدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، وكشف النساء والباطنة والأطفال.

ونوه "مسعود"- في بيانٍ اليوم الخميس، أن الحملة تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانا لجميع السيدات المستهدفة بالمرحلة الأولي، بـ10 إدارات صحية بالمحافظة، هي "بلبيس، القنايات، ههيا، مشتول السوق، أبوكبير، أبوحماد، الحسينية، أولاد صقر، صان الحجر، منشأة أبوعمر" والتي تستمر لمدة 5 أيام ، خلال الفترة من 4 إلى 8 يونيو، على أن تكون المرحلة الثانية في الفترة من ١١ إلى ١٥ يونيو في ٩ إدارات صحية هي "الزقازيق، الإبراهيمية، فاقوس، الصالحية الجديدة، كفرصقر، ديرب نجم، منيا القمح، العاشر من رمضان، القرين".

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن حملة "حقك تنظمي" انطلقت الأحد الماضي وتقدم الخدمات الطبية بالمرحلة الأولى للحملة من خلال الفرق الطبية بالعيادات الثابتة والمتنقلة، بواقع ٢٤٣ عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، مدعومة بخدمة الإخصائي، و١٢عيادة متنقلة لضمان وصول الخدمات لجميع السيدات المستهدفة بالمناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقرى بجميع أنحاء المحافظة.