لو فاتك التريند|تكامل صناعي ولجنة صحة.. أبرز إنجازات مصر خلال رئاستها الـ"كوميسا"

تصدر العديد من الأخبار الترند عبر محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، حيث تنوعت بين السياسية والفنية والاجتماعية والرياضية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

تكامل صناعي ولجنة صحة.. أبرز إنجازات مصر خلال رئاستها الـ"كوميسا"

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي أبرز الإنجازات على مدار رئاسة مصر لدول شرق وجنوب إفريقيا “كوميسا”.

https://www.dostor.org/4417962

لم يحدث فى آخر 3 مواسم.. حدث فارق بالدوريين الإسباني والإيطالي

لم يحدث في المواسم الثلاثة الأخيرة في الدوريات الخمسة الكبرى أن نجح في التتويج باللقب 3 أندية مختلفة إلّا في الدوريين الإسباني والإيطالي، بينما الدوريات الأخرى؛ الإنجليزي والألماني والفرنسي، فلم تشهد بطلاً جديدًا.

https://www.dostor.org/4417992

البترول: أسواق النفط بدأت في الاستقرار وأمريكا تتطلع إلى استعادة زخم العرض

كشفت قراءة تحليلية لوزارة البترول والثروة المعدنية، أنه في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية ارتكز التوجه العالمي نحو تحفيز مناطق مختلفة حول العالم لتحقيق مستويات أعلى في قطاع تنمية وإنتاج مصادر البترول والغاز، ومع ذلك، لا يزال النشاط بطيئاً بالنسبة لمرحلة التعافي تماماً من آثار الإغلاق الاقتصادي لوباء کوفید-19، في بعض الدول.

https://www.dostor.org/4418019

الرئيس الكيني: أتمنى وجود صناعات خالية من الكربون بحلول عام 2050

قال الرئيس الكيني وليام روتو، إنه يتمنى أن تكون هناك صناعات خالية من الكربون بحلول عام 2050، مؤكدًا ضرورة استغلال الفرص المتاحة في قارة إفريقيا؛ من أجل الاستثمار في البنية التحتية.

وأضاف الرئيس الكيني خلال كلمته بفعاليات قمة "كوميسا" الـ22 في زامبيا، اليوم الخميس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "يجب أن يكون هناك تقدم، ويكون هناك مجتمع صديق للبيئة، وكذلك تحسين مصادر الطاقة بقارة إفريقيا".

https://www.dostor.org/4418008



وصول أولى شحنات الأدوية المشتقة من البلازما المصرية من إسبانيا

في إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة الطبية وفقًا لأحدث المعايير العالمية في المجالات الطبية والعلاجية، وتنفيذًا للاتفاقية التي وقعها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة مع شركة "جريفولز" الإسبانية في نوفمبر 2020، وصلت الشحنة الأولى من دواء "الألبومين البشري" الذي تم تصنيعه من البلازما المصرية بمصنع شركة جريفولز بإسبانيا، والتى تم جمعها بمراكز التبرع بالبلازما التابعة لشركة "جريفولز إيجيبت" بما يساهم في توفير أحد أهم الأدوية الحيوية والرئيسية التي تستخدم في الطوارئ والرعاية المركزة والحروق وأمراض الكبد والكلى والعديد من الحالات المرضية الأخرى.

https://www.dostor.org/4418005

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد المغربي في نهائي دوري الأبطال وموعد المباراة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد المغربي في نهائي دوري الأبطال وموعد المباراة والقنوات الناقلة، هو ما يشغل اهتمامات جماهير القلعة الحمراء، والتي تنتظر مشاهدة فريقها على منصات التتويج حاملًا كأس البطولة، ومتوجًا باللقب الحادى عشر في تاريخه.

https://www.dostor.org/4417999

خطأ شائع يقع فيه الآباء عند إعطاء أطفالهم الأدوية

يحذر الخبراء من أنه لا ينبغي أبدًا على الآباء الإشارة إلى الأدوية على أنها حلوى عند محاولتهم تشجيع أطفالهم على تناول الدواء، حيث يجب الحذر من الأدوية التي يتعامل معها الطفل والتي يمكن أن تجعله عرضة للخطر فيما بعد.

https://www.dostor.org/4417352

انطلاق أولى ليالى العرض المسرحى "باب عشق" على مسرح الطليعة

انطلقت أمس الأربعاء، أولى ليالي العرض المسرحي "باب عشق" الذي يقدمه البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت، على قاعة زكي طليمات، بمسرح الطليعة بالعتبة.

العرض من إنتاج فرقة مسرح الطليعة برئاسة المخرج عادل حسان، والنص حائز على جائزة ساويرس الثقافية لعام 2021، ويُعد ثاني عروض فرقة مسرح الطليعة خلال هذا العام بعد العرض المسرحى "بيت روز".

https://www.dostor.org/4417919