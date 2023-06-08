الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قائد "فاجنر" يحذر: روسيا ستواجه خسائر فادحة قريبًا 

جريدة الدستور

كشف قائد "فاجنر" الروسية، آخر تطورات الأوضاع على ساحات المعركة، موضحًا أن المعارك على الجبهة تؤكد أن أوكرانيا بدأت الهجوم المضاد، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وفي السياق ذاته، قال رئيس مجموعة "فاجنر" الروسية، إنه متأكد من أن روسيا ستواجه قريبًا خسائر فادحة في ساحة المعركة في حربها ضد أوكرانيا.

وأضاف، خلال مقطع فيديو نشره على تطبيق "تليجرام": "سوف نعاني من خسائر فادحة.. أنا متأكد من ذلك تمامًا.. الآن، نحن نفقد بالتأكيد بعض الأراضي الروسية بالفعل".

وتابع: "سيكون هناك إما تمرد شعبي على أخطاء جنرالات الجيش، وإما أن مجلس الدوما سوف يتخذ قرارًا بعقوبة الإعدام ضدهم وسيطلق النار عليهم.. يمكنني أن أخبركم بصراحة، أعتقد أننا على بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر من إصدار هذه الأوامر بالإعدام".

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