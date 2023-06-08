المجلس الرئاسي الليبي: استمرار الصراعات المسلحة والحروب يعيق جهود التنمية في إفريقيا

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، أن استمرار الصراعات المسلحة والحروب يعيق جهود التنمية في القارة الإفريقية، معربًا عن تقديره لجهود دول تجمع "الكوميسا" لتحقيق التوازن والاستقرار في ليبيا.

وأضاف في كلمته ضمن فعاليات قمة "الكوميسا" الـ22، اليوم الخميس، أن التغيرات الجيوسياسية التي تحدث في العالم، والتي تلقي بظلالها على دول القارة، أثرت على العديد من سلاسل الإمداد، لافتًا إلى أن تصنيع المواد الخام وتصديرها للخارج يسهم في مواجهة عبء الدين؛ الذي يمثل السبب الرئيسي لإعاقة جهود التنمية في الدول الإفريقية.

ويشارك الرئيس السيسي، في أعمال القمة الـ22 لتجمع دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا" بالعاصمة الزامبية لوساكا، والتي تشهد تسليم الرئاسة الدورية للتجمع من مصر إلى زامبيا.

وتأتي زيارة الرئيس السيسي إلى زامبيا في إطار جولة إفريقية تشمل أيضًا أنجولا وموزمبيق.

وتركز قمة الكوميسا - التي يشارك فيها زعماء ورؤساء حكومات 21 دولة إفريقية - على سبل دفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء بالتجمع.