أنشيلوتي: السعودية تقترب من منافسة الدوريات الأوروبية

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن صفقات الدوري السعودي في الفترة الأخيرة.

وكان فريق النصر قد افتتح الصفقات المثيرة والقوية بضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الشتاء الماضي، وصولًا إلى فريق اتحاد جدة الذي نجح في الحصول على خدمات النجم الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي في صيف 2023.

يأتي ذلك في إطار خطة السعودية لحدوث طفرة قوية في المنافسات المحلية، وترويج بشكل أكبر للسياحة من خلال نجوم كرة القدم.

أنشيلوتي يتحدث عن الدوري السعودي ووقائع العنصرية في الملاعب

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية نقلًا عن صحيفة إيطالية، تصريحات أنشيلوتي، قائلًا: "الدوري السعودي الآن أصبح مدججًا بنجوم الكرة، لقد أدركوا مدى أهمية اللعبة للجميع حول العالم".

وتابع: "الآن السعودية ستكون قادرة على تطوير الدوري المحلي لمستوى البطولات الأوروبية الكبرى".

وبسؤاله عن مصيره مع ريال مدريد، قال أنشيلوتي: "أشعر بالسعادة هنا في ريال مدريد ومع هذا الفريق".

وأكد: "العلاقة بيني وبين فلورنتينو بيريز (رئيس النادي) جيدة للغاية، أعتقد أن الحياة هنا ساحرة".

وعن الأزمات التي واجهها مع ريال مدريد في الموسم المنصرم 2022-2023، أكد أنشيلوتي: "لقد كنا نشعر بالضغط المستمر بسبب جدول المباريات، لقد خضنا 73 مباراة دون أي راحة، لقد كان أمرًا مرهقًا".

وواصل: "ورغم ذلك الإرهاق، يريد الاتحاد الأوروبي زيادة عدة فِرق دوري أبطال أوروبا، وعدد المنتخبات في كأس العالم، هذا أمر لا يُصدق!".

وأكمل: "ليس هذا فحسب، بل أيضًا مشاركة 4 أندية بدلًا من فريقين في بطولات السوبر، أرى أن صحة اللاعبين لم تعد مهمة بالنسبة إليهم، وهذا شيء مؤسف للغاية".

وأفاد: "أما بالنظر إلى الأزمات بشكل عام، سنجد العنصرية من أكبر الآفات التي تواجه كرة القدم".

وشدد: "نرفض وجود مناخًا مليئًا بالكراهية والعنف ضد اللون والدين والعرق، سواء لمدربين أو لاعبين، الجميع سواسية".

وعن مواجهته لمثل هذه العنصرية من قبل، أجاب أنشيلوتي: "لا لم يحدث ذلك، لا أتذكر أنني واجهت مثل هذه المواقف، تكون هناك بعض صافرات الاستهجان والانتقادات، ولكن ليس هجومًا على اللاعب بشخصه".

واختتم أنشيلوتي تصريحاته:"يجب أن يظهر دور الحكام في هذا الوقت، وأن يكون له القدرة على معاقبة المخطئ، وتجنب مثل ما حدث مع فينيسيوس جونيور أمام فالنسيا".