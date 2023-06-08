الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

نجاة عامل دليفرى من الموت أثناء قيادة دراجته البخارية بالتجمع

جريدة الدستور

نجا عامل دليفري من الموت المحقق، عقب اشتعال النيران فى دراجة بخارية يستقلها بأحد ميادين منطقة التجمع الأول.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده اشتعال النيران فى دراجة نارية بأحد الميادين بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين نشوب النيران في دراجة نارية كان يستقلها عامل دليفرى، والتهمت النيران الدراجة بالكامل وتم إنقاذ العامل.

ويجري رجال المباحث التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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