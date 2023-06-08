مجلس حكماء المسلمين والأمم المتحدة للتجارة والتنمية يبحثان تعزيز التعاون المشترك

بحث الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين المستشار محمد عبدالسلام، مع ريبيكا جرينسبان مايوفيس، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، سبل تعزيز التعاون المشترك.

وأعرب الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين عن تقديره لجهود ريبيكا جرينسبان ومنظمة (أونكتاد) في تحفيز الاستثمار في مجالات التنمية المستدامة، وصياغة ملامح بيئة الاستثمار الدولية بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مؤكدًا أن انعقاد منتدى الاستثمار العالمي "الأونكتاد" بأبوظبي في أكتوبر القدم من شأنه أن يمثل منصة حوار عالمية لتقديم مساهمة إيجابية في معالجة القضايا الأكثر إلحاحًا وفي مقدمتها قضية التغيرات المناخية.

من جهتها، أعربت ريبيكا جرينسبان، عن تقديرها لجهود مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في تعزيز دور الأديان في مواجهة التحديات العالمية، وبتأهيل وتدريب الشباب على المساهمة الإيجابية في مجتمعاتهم وصناعة السلام العالمي، معربة عن سعادتها بعقد منتدى شباب صناع السلام خلال شهر يوليو المقبل، وحرصها على المشاركة فيه، مؤكدة تقديرها لما تضمنته وثيقة أبوظبي للأخوة الإنسانية من قيم إنسانية سامية تعزز من جهود نشر السلام والتعايش الإنساني.