الخميس 08 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

استهدفت الأطفال.. "القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل جريمة طعن قاسية في فرنسا

فرنسا
فرنسا

كشف خالد شقير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" تفاصيل حادث طعن في مدينة آنسي الفرنسية والذي أسفر عن إصابة 7 أشخاص بينهم 6 أطفال.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن منفذ هذا الحادث هو شخص سوري أربعيني حصل على اللجوء السياسي في السويد وكان قد تقدم بطلب لجوء إلى السلطات الفرنسية في أبريل الماضي.

كما أشار إلى أن شاهد عيان وصف هذا العمل قائلًا إن المعتدي كان يستهدف بصفة خاصة الأطفال، متابعًا: "الاعتداء حدث في مدينة آنسي وعمدة المدينة عقد مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن هذه الجريمة".

وأكد شقير، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وصف هذه الجريمة بـ"الهجوم الجبان المطلق" وأن هذا العمل الإجرامي ترك الأطفال والكبار بين الحياة والموت.

كما أوضح أن فرنسا تعيش حالة من الخوف في الفترات الأخيرة، وهذا يفسر وجود وزيرة الخارجية في الرياض لمناقشة الفكر المتطرف، مشيرًا إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يتم فتح تحقيق من قبل شرطة الإرهاب ويتم التعامل مع الحادث على أنه جنائي.

جريمة طعن جريمة طعن في فرنسا فرنسا حادث فرنسا خالد شقير خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية القاهرة الإخبارية

الأكثر قراءة

مؤتمر صحفى لإعلان حل أزمة نقابة المهندسين بحضور وزيرى الرى والنقل اليوم

مصطفى كلبش معاون مباحث الفتح يتصدر البحث على مواقع التواصل بعد استشهاده (صور)

وصول أولى شحنات الأدوية المشتقة من البلازما المصرية من إسبانيا

استعلام مباشر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية قنا 2023 الترم الثاني عبر الدستور

البترول: أسواق النفط بدأت في الاستقرار وأمريكا تتطلع إلى استعادة زخم العرض

"الموروث المجتمعي من الحضارة المصرية في مجتمعنا المعاصر".. محاضرة بمكتبة الإسكندرية الإثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

وائل لطفي

«إنترلوك» فى الحيتية!

ماجد حبته

أول زيارة رئاسية لأنجولا!

محاسن السنوسي

مصر وعُمان.. آفاق واعدة

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس