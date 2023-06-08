استهدفت الأطفال.. "القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل جريمة طعن قاسية في فرنسا

كشف خالد شقير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" تفاصيل حادث طعن في مدينة آنسي الفرنسية والذي أسفر عن إصابة 7 أشخاص بينهم 6 أطفال.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن منفذ هذا الحادث هو شخص سوري أربعيني حصل على اللجوء السياسي في السويد وكان قد تقدم بطلب لجوء إلى السلطات الفرنسية في أبريل الماضي.

كما أشار إلى أن شاهد عيان وصف هذا العمل قائلًا إن المعتدي كان يستهدف بصفة خاصة الأطفال، متابعًا: "الاعتداء حدث في مدينة آنسي وعمدة المدينة عقد مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن هذه الجريمة".

وأكد شقير، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وصف هذه الجريمة بـ"الهجوم الجبان المطلق" وأن هذا العمل الإجرامي ترك الأطفال والكبار بين الحياة والموت.

كما أوضح أن فرنسا تعيش حالة من الخوف في الفترات الأخيرة، وهذا يفسر وجود وزيرة الخارجية في الرياض لمناقشة الفكر المتطرف، مشيرًا إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يتم فتح تحقيق من قبل شرطة الإرهاب ويتم التعامل مع الحادث على أنه جنائي.