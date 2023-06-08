خزانات كروية لحفظ الغاز السائل فى الأنبار العراقية

أعلنت محافظة الأنبار العراقية، اليوم الخميس، موافقة وزارة النفط بشأن إنشاء خزانات كروية للغاز السائل بالمحافظة.

وذكر مستشار محافظ الأنبار لشئون الطاقة عزيز خلف الطرموز لوكالة الأنباء العراقية "واع"، أنه "بعد متابعة مستمرة مع الجهات ذات العلاقة في وزارة النفط تم استحصال الموافقة على إنشاء خزانات كروية لخزن الغاز السائل بسعة (3000 متر مكعب)"، مبينًا أن "الخزانات الكروية لها فائدة كبيرة لخزن الغاز وتوزيعه على المعامل الحكومية والأهلية، إذ إنه يشكل خزينًا استراتيجيًا يكفي المحافظة لمدة شهر في حال حدوث أي عارض".

وأضاف الطرموز، أن "العمل بهذا المشروع بدأ في العام 2011 وتمت إحالته للشركة المنفذة في منطقة الطاش؛ إلّا أن العمل توقف بسبب أحداث داعش في ذلك الوقت"، لافتًا إلى أن "المشروع سيرى النور خلال الأيام القليلة المقبلة".

ولفت إلى أن "المشروع سيوفر فرص عمل، كما سيساعد على تشغيل الأيدي العاملة في المحافظة".