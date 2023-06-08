الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إغلاق جزئى بشارع الهرم لمد المتحف الكبير بالكهرباء

إغلاق جزئي
إغلاق جزئي

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق جزئي بشارع الهرم وتقاطعه مع شارع الأشول بالاتجاهين، على أن تكون الأعمال على مرحلتين بالتناوب في كل اتجاه دون تعطيل الحركة المرورية.

وتقوم شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بأعمال الحفر والقطع العرضي لمد كابلات كهرباء "جهد ١١" لتحميل وتغذية محطة كهرباء محولات المنصورية للمتحف المصري الكبير وتدعيم الشبكة القومية بمحيط منطقة ميدان الرماية، ما يستلزم إجراء غلق جزئي بشارع الهرم وتقاطعه مع شارع الأشول بالاتجاهين، على أن تكون الأعمال على مرحلتين بالتناوب في كل اتجاه دون تعطيل الحركة المرورية لمدة (يومين)، ابتداء من يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣-٦-٩ وحتى صباح السبت ٢٠٢٣-٦-١٠، على أن تكون الأعمال من الساعة ١٢ صباحآ حتى الساعة الخامسة صباحآ طوال فترة الأعمال دون تعطيل حركة المرور.

وتنسق الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية بمحيط الأعمال، وكذا وسائل الأمن الصناعى من كشافات إضاءة والطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

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