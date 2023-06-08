الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق مع عاطلين لاتجارهما فى الحشيش بالوراق

الحشيش
الحشيش

باشرت نيابة شمال الجيزة التحقيق مع عاطلين لاتجارهما في مخدر الحشيش في الوراق.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين ضبطت بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، استعدادًا لترويجهما على عملائه، مقابل مبالغ مالية.

وطلبت النيابة العامة إرسال المضبوطات من مخدر الحشيش للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

وتمكن قسم شرطة الوراق، من ضبط عاطلين، لحيازتهما كمية من مخدر الحشيش معدة للبيع، وعقب رصد تحركات المتهمين، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، واعترف المتهمان بحيازتهما المخدرات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأحيلا إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق. 

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