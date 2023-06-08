الذكاء الاصطناعي يجتاح العالم.. كيف سيؤثر على صناعة نشر الكتب؟

من المرجح أن يغير الذكاء الاصطناعي صناعة نشر الكتب، وقد يؤدي هذا التحول في المستقبل إلى زوال ممارسات النشر التقليدية المستخدمة في المجال.

لا يقتصر التغيير على التقنيات الجديدة مثل "شات جي بي تي" وحدها، فمن المرجح، حسبما أشار موقع Good-e-reader، أن تشهد الصناعة العديد من التغييرات الجديدة التي قد تزيد بمرور الوقت، إذ يمكن أن تأخذ الأمور منعطفًا بزاوية 360 درجة في العديد من المجالات، ومع ذلك، لا تزال هناك مواضع قد تتطلب اللمسة البشرية.

تحرير الكتب

بينما لا يزال هناك الكثير لاستكشافه في الذكاء الاصطناعي، قد لا تقدم التكنولوجيا الجودة التي يتوقعها الناشرون لمستوى التحرير، لكن الاقتراحات التي تقدمها أدوات الذكاء الاصطناعي ستكون مفيدة.

يظهر روبوت المحادثة "شات جي بي تي" إمكانات مميزة في التعبير النحوي والمنطقي إذ يقدم نتائج جيدة جدًا، على الرغم من وجود بعض الثغرات التي تحول دون تقديم المراجعة المتعمقة.

تحول الكتب إلى وسائط

ولّت الأيام التي كان الناس يقتصرون فيها على الكتب التقليدية في الوقت الحاضر، خلقت التكنولوجيا أدوات تتجاوزها مثل الكتب الصوتية التي تهيمن على روتين القراءة لدى البعض، بالإضافة إلى ذلك، تعد الأفلام ومقاطع الفيديو عوامل تغيير في اللعبة أيضًا.

في المستقبل، قد يحوّل الذكاء الاصطناعي الكتب تدريجيًا إلى وسائط مدرة للدخل بحيث يمكن الوصول إليها بشكل أكبر وأكثر تسلية للقراء.

التسويق والتحليل التنافسي

يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي ورقة رابحة في التسويق من خلال التحليل التنافسي المتعمق، إذ يستطيع المساعدة في الحصول على بيانات حول اتجاهات التسويق والكتب الشائعة.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك تفاعل مباشر بين المؤلفين والجمهور، فبينما سيتمكّن المؤلفون من تحديد القراء المثاليين لعناوينهم، فقد يصبح من الممكن للجمهور تحديد الكتب التي تهمهم.

النشر التعليمي

تطور النشر التعليمي ليصبح أكبر وأكثر كفاءة بمرور الوقت، ومع ذلك، فإن الممارسات التعليمية التقليدية تشهد انهيارًا كبيرًا.

يرجع ذلك إلى الشعبية المتزايدة للمنصات التعليمية عبر الإنترنت، مثل "يوتيوب" و"كورسيرا" اللذين يقدما خدمات مجانية ومدفوعة. فقد باتت هذه المنصات أساسية للطلاب لسهولة الوصول إليها.

هل هذا يعني أننا سنشهد المزيد من الذكاء الاصطناعي في صناعة النشر؟، ربما يسيطر الذكاء الاصطناعي على العالم، ونشر الكتب ليس استثناءً. بهذه الوتيرة، من المحتمل أن تصير الصناعة أكثر آلية وأفضل في المستقبل.