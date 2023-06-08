الخميس 08 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أشتية يطالب المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل لوقف العقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين

اشتية
اشتية

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، المجتمع الدولي وعلى رأسه الإدارة الأمريكية، بالضغط جديًا على إسرائيل لوقف عقوباتها الجماعية بحق أبناء فلسطين، والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية والاعتقالات وعمليات القتل والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

جاء ذلك خلال استقباله المبعوثة النرويجية الخاصة للسلام في الشرق الأوسط، هيلدا هارالدستاد، لبحث آخر التطورات ومستجدات الأوضاع في فلسطين، بحضور ممثلة النرويج لدى فلسطين تورن فيستي، اليوم الخميس، في مكتبه برام الله.

وقال رئيس الوزراء: "نطالب الدول المانحة وعلى رأسها النرويج بصفتها رئيس مؤتمر المانحين بالضغط على إسرائيل لتنفيذ التعهدات التي قطعتها، وضرورة وقف جميع الاقتطاعات الجائرة من أموالنا التي تضعنا في أزمة مالية حقيقية والإفراج عن الأموال المحتجزة، وتمكين الاقتصاد الفلسطيني".

وشدد أشتية على أن إجراءات الحكومة الإسرائيلية الحالية والمراكمة لخطوات الحكومات السابقة تستهدف تدمير مناحي الحياة كافة لأبناء شعبنا، وتشن علينا عدة حروب على الأصعدة كافة، على أرضنا ومالنا وشعبنا وروايتنا".

رئيس الوزراء الفلسطيني الإدارة الأميركية اشتيه المجتمع الدولي إسرائيل

الأكثر قراءة

مؤتمر صحفى لإعلان حل أزمة نقابة المهندسين بحضور وزيرى الرى والنقل اليوم

مصطفى كلبش معاون مباحث الفتح يتصدر البحث على مواقع التواصل بعد استشهاده (صور)

وصول أولى شحنات الأدوية المشتقة من البلازما المصرية من إسبانيا

رئيس الوزراء: برنامج الإصلاحات الهيكلية مهم لزيادة مرونة الاقتصاد الوطنى

استشهاد رائد فى تبادل لإطلاق النار مع عنصر إجرامى بأسيوط

رئيس جهاز النوبارية الجديدة يجري جولة تفقدية لمتابعة مشروعات المدينة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

وائل لطفي

«إنترلوك» فى الحيتية!

ماجد حبته

أول زيارة رئاسية لأنجولا!

محاسن السنوسي

مصر وعُمان.. آفاق واعدة

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس