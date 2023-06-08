"الأرصاد" تكشف لـ"الدستور" موعد تحسن الأحوال الجوية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وأشارت الدكتورة منار غانم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن غدًا، الجمعة، سيشهد تحسنًا في الأجواء نسبيًا عن اليوم الخميس، وهذا يعني انخفاض درجات الحرارة بدرجتين، لكن سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة والشعور بالأجواء شديدة الحرارة في أغلب محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال وجنوب الصعيد.

وأضافت أن العظمي على القاهرة الكبرى ستكون 36 درجة مئوية، ومحافظات جنوب الصعيد 45 درجة مئوية، والأجواء ستكون من مائلة للحرارة إلى حارة، ومتوقع أن درجات الحرارة ليلًا ستكون الأكثر اعتدلاً، حيث تصل إلى 23 درجة مئوية على أغلب أنجاء الجمهورية.

وقالت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "إن غدًا متوقع نشاط للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة في شمال محافظة البحر الأحمر، وجنوب البلاد، لكن المناطق الشمالية يتلاشي وجود رمال مثارة بها مع فرص وجود أمطار خفيفة".

وأوضحت: "مع مساء يوم الجمعة سنبدأ نشعر بتحسن في درجات الحرارة، ويوم السبت سيكون به مزيد من التحسن في الأحوال الجوية، حيث ستبدأ تهدأ سرعة الرياح"، ناصحة المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وإن اضطر الشخص للخروج يجب أن يكون معه كاب، والإكثار من تناول المياه، مع ارتداء الكمامات خاصة لمواطني شمال وجنوب الصعيد.

الحرارة الجمعة 9 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 38 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 46 والصغرى 32.

درجات الحرارة السبت 10 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 35 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28.