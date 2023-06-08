الخميس 08 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الأرصاد" تكشف لـ"الدستور" موعد تحسن الأحوال الجوية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وأشارت الدكتورة منار غانم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن غدًا، الجمعة، سيشهد تحسنًا في الأجواء نسبيًا عن اليوم الخميس، وهذا يعني انخفاض درجات الحرارة بدرجتين، لكن سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة والشعور بالأجواء شديدة الحرارة في أغلب محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال وجنوب الصعيد.

وأضافت أن العظمي على القاهرة الكبرى ستكون 36 درجة مئوية، ومحافظات جنوب الصعيد 45 درجة مئوية، والأجواء ستكون من مائلة للحرارة إلى حارة، ومتوقع أن درجات الحرارة ليلًا ستكون الأكثر اعتدلاً، حيث تصل إلى 23 درجة مئوية على أغلب أنجاء الجمهورية.

وقالت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "إن غدًا متوقع نشاط للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة في شمال محافظة البحر الأحمر، وجنوب البلاد، لكن المناطق الشمالية يتلاشي وجود رمال مثارة بها مع فرص وجود أمطار خفيفة". 

وأوضحت: "مع مساء يوم الجمعة سنبدأ نشعر بتحسن في درجات الحرارة، ويوم السبت سيكون به مزيد من التحسن في الأحوال الجوية، حيث ستبدأ تهدأ سرعة الرياح"، ناصحة المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وإن اضطر الشخص للخروج يجب أن يكون معه كاب، والإكثار من تناول المياه، مع ارتداء الكمامات خاصة لمواطني شمال وجنوب الصعيد.

الحرارة الجمعة 9 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 38 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 46 والصغرى 32.

 

درجات الحرارة السبت 10 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 35 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28.

- جنوب الصعيد ارتفاع في درجات الأجواء شديدة الحرارة ارتداء الكمامات الأحوال الجوية

الأكثر قراءة

مؤتمر صحفى لإعلان حل أزمة نقابة المهندسين بحضور وزيرى الرى والنقل اليوم

مصطفى كلبش معاون مباحث الفتح يتصدر البحث على مواقع التواصل بعد استشهاده (صور)

وصول أولى شحنات الأدوية المشتقة من البلازما المصرية من إسبانيا

استعلام مباشر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية قنا 2023 الترم الثاني عبر الدستور

البترول: أسواق النفط بدأت في الاستقرار وأمريكا تتطلع إلى استعادة زخم العرض

"الموروث المجتمعي من الحضارة المصرية في مجتمعنا المعاصر".. محاضرة بمكتبة الإسكندرية الإثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

وائل لطفي

«إنترلوك» فى الحيتية!

ماجد حبته

أول زيارة رئاسية لأنجولا!

محاسن السنوسي

مصر وعُمان.. آفاق واعدة

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس