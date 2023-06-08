الهواء الملوث بأدخنة حرائق الغابات يهدد عشرات الملايين في الولايات المتحدة

تلقى عشرات الملايين من الأشخاص في الولايات المتحدة تنبيهات بشأن جودة الهواء حيث انجرف الدخان المنبعث من حرائق الغابات في كندا جنوبًا، ما أدى إلى تحول السماء في بعض أكبر مدن البلاد إلى اللون البني الغامق، وتشبعها بالهواء بالتلوث الضار.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فقد أصدرت الولايات في جميع أنحاء الشرق، بما في ذلك نيويورك وماساتشوستس وكونيتيكت، تنبيهات حول جودة الهواء، حيث أوصى المسؤولون المواطنون بالحد من النشاط في الهواء الطلق.

عودة ارتداء القناع في نيويورك

وأوضحت الصحيفة أنه في مدينة نيويورك، حيث كان من المتوقع أن تتدهور الظروف أكثر خلال اليوم، تم حث السكان على الحد من قضاء وقتهم في الهواء الطلق، حيث ألغت المدارس العامة الأنشطة في الهواء الطلق.

وتابعت أن الدخان الناتج عن حرائق الغابات في كندا يتجه جنوبًا إلى الولايات المتحدة منذ مايو. اشتعلت مئات الحرائق في كندا، من المقاطعات الغربية إلى نوفا سكوشا وكيبيك في الشرق ، حيث يوجد أكثر من 150 حريقًا نشطًا في بداية شرسة بشكل خاص لموسم الصيف.

سجلت مدينة نيويورك أمس الأربعاء أسوأ جودة هواء مقارنة بأي مدينة كبيرة في العالم ، وفقًا لـ IQAir، وجاءت مدينة لاهور الباكستانية في المرتبة الثانية، بينما جاءت ثاني أسوأ مدينة أمريكية، وهي ديترويت بولاية ميشيجان، في المرتبة 13، بينما كانت دلهي في الهند، التي تصنف باستمرار من بين أسوأ المدن من حيث تلوث الهواء، سادس أسوأ المدن.

وأوضحت الصحيفة أنه تم اكتشاف رائحة الدخان في نيويورك مساء الثلاثاء حيث تحولت السماء إلى اللون البرتقالي والبني وانكمشت الرؤية قبل غروب الشمس، حيث استمرت الرائحة يوم الأربعاء، وظل التحذير من جودة الهواء ساريًا حتى ليلة الأربعاء في معظم أنحاء وسط وشرق ولاية نيويورك.

في مدينة نيويورك، ألغت المدارس جميع الأحداث في الهواء الطلق وتم تشجيع السكان على ارتداء أقنعة الوجه، والتي أزالها الكثيرون مع تلاشي فيروس كورونا.