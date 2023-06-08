بعد رئاسة مصرية ناجحة.. إنجازات زامبيا المنتظرة في قيادة الـ"كوميسا"

كشف الدكتور رامي زهدي، خبير العلاقات الدولية، ما سيتم إنجازه الفترة المقبلة، خلال تولي رئاسة زامبيا قمة الكوميسا الـ22، مؤكدًا نجاح مصر خلال توليها تجمع الكوميسا، على مدار العامين السابقين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر وضعت خطة عمل على مدار 5 سنوات تنتهي في 2025، مؤثرة للغاية، في تطوير عمل الكوميسا.

وأكد زهدي، أن مصر اعتمدت في خطتها على التطوير الشامل لكل الجوانب المؤثرة في التجارة البينية، لكل دول التجمع، لافتًا إلى أن تجمع الكوميسا يعد هو الأكبر في نصف الكرة الجنوبي، ويخدم أكثر من 600 مليون مواطن إفريقي بحجم تبادل تجاري كبير.

وأوضح أن الدول الإفريقية الآن تعي تمامًا أن تلك القمم هي الملاذ الآمن والطريق الوحيد الذي يتيج لها الاستمرار في عمليات التنمية، ومقاومة التغيرات الاقتصادية الكبيرة، التي تحدث الآن في العالم من صراعات.

ولفت الدكتور رامي زهدي، خبير العلاقات الدولية، إلى أن مصر تسعى دائمًا في مواجهة التحديات الإفريقية أن تكون الحلول إفريقية - إفريقية، وذلك على مدار الـ8 سنوات، والتحدث باسم القارة الإفريقية في المحافل الدولية آملًا في الوصول إلى لحمة قوية من الدول الإفريقية لمواجهة التحديات الصعبة ليس على مستوى إفريقيا فقط ولكن على المستوى العالمي.