الخميس 08 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد رئاسة مصرية ناجحة.. إنجازات زامبيا المنتظرة في قيادة الـ"كوميسا"

قمة الكوميسا
قمة الكوميسا

كشف الدكتور رامي زهدي، خبير العلاقات الدولية، ما سيتم إنجازه الفترة المقبلة، خلال تولي رئاسة زامبيا قمة الكوميسا الـ22، مؤكدًا نجاح مصر خلال توليها تجمع الكوميسا، على مدار العامين السابقين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر وضعت خطة عمل على مدار 5 سنوات تنتهي في 2025، مؤثرة للغاية، في تطوير عمل الكوميسا.

وأكد زهدي، أن مصر اعتمدت في خطتها على التطوير الشامل لكل الجوانب المؤثرة في التجارة البينية، لكل دول التجمع، لافتًا إلى أن تجمع الكوميسا يعد هو الأكبر في نصف الكرة الجنوبي، ويخدم أكثر من 600 مليون مواطن إفريقي بحجم تبادل تجاري كبير.

وأوضح أن الدول الإفريقية الآن تعي تمامًا أن تلك القمم هي الملاذ الآمن والطريق الوحيد الذي يتيج لها الاستمرار في عمليات التنمية، ومقاومة التغيرات الاقتصادية الكبيرة، التي تحدث الآن في العالم من صراعات.

ولفت الدكتور رامي زهدي، خبير العلاقات الدولية، إلى أن مصر تسعى دائمًا في مواجهة التحديات الإفريقية أن تكون الحلول إفريقية - إفريقية، وذلك على مدار الـ8 سنوات، والتحدث باسم القارة الإفريقية في المحافل الدولية آملًا في الوصول إلى لحمة قوية من الدول الإفريقية لمواجهة التحديات الصعبة ليس على مستوى إفريقيا فقط ولكن على المستوى العالمي.

الكوميسا كوميسا 22 مصر زامبيا القارة الإفريقية

الأكثر قراءة

مؤتمر صحفى لإعلان حل أزمة نقابة المهندسين بحضور وزيرى الرى والنقل اليوم

مصطفى كلبش معاون مباحث الفتح يتصدر البحث على مواقع التواصل بعد استشهاده (صور)

وصول أولى شحنات الأدوية المشتقة من البلازما المصرية من إسبانيا

استعلام مباشر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية قنا 2023 الترم الثاني عبر الدستور

البترول: أسواق النفط بدأت في الاستقرار وأمريكا تتطلع إلى استعادة زخم العرض

"الموروث المجتمعي من الحضارة المصرية في مجتمعنا المعاصر".. محاضرة بمكتبة الإسكندرية الإثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

وائل لطفي

«إنترلوك» فى الحيتية!

ماجد حبته

أول زيارة رئاسية لأنجولا!

محاسن السنوسي

مصر وعُمان.. آفاق واعدة

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس