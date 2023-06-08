توريد 108 آلاف و970 طن قمح بالصوامع والشون بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، انتظام عمليات التوريد واستلام الأقماح المحلية المنتجة من المزارعين خلال الموسم الحالي 2023 على مستوى جميع المواقع التخزينية، التي يبلغ عددها 28 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع بمراكز وقري المحافظة.

وأوضح اللواء عصام سعد أن إجمالي الكميات الموردة من القمح المحلي منذ بداية موسم التوريد حتى اليوم بلغت 108 آلاف و970 طنا، وتتم متابعة عمليات التوريد على مدار اليوم خلال فترة الاستلام اليومية للقمح لحل أي مشكلة تعترض عمليات التوريد، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهداً بالاهتمام للمزارعين وتقديم كل التيسيرات لهم.

ووجه محافظ أسيوط بمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد وتحفيزهم وتشجيعهم لتوريد جميع الكميات التي تم حصادها، مؤكداً ضرورة التأكيد على استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة، مشيرًا إلى التنسيق والتعاون بين مديريتي الزراعة والتموين والوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم وتسهيل كافة الإجراءات وصرف مستحقات الموردين أولًا بأول والتيسير على الموردين بشأن استلام الأقماح الموردة بكافة الشون والصوامع، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

من جانبه، أوضح الدكتور رضا عليوة، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إنه تم توريد 44852 طنا و871 كجم بشون البنك الزراعي المصري و20031 طنا و974 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن)، بالإضافة إلى 30659 طنا و100 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر- مركز أبنوب و2605 أطنان و90 كجم لشركة الوحدة لطحن الغلال و10741 طنا و18 كجم إنتاج التقاوي/ إرشاد (إكثار)؛ ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن 108970 ألف طن و53 كجم قمح، مؤكدًا التنسيق والتعاون مع مديرية التموين وكافة الجهات المعنية وتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين.

WhatsApp Image 2023-06-08 at 2.22.48 PM

WhatsApp Image 2023-06-08 at 2.22.47 PM

WhatsApp Image 2023-06-08 at 2.22.46 PM (1)

WhatsApp Image 2023-06-08 at 2.22.46 PM