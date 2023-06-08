"صحة إفريقيا".. مذكرة تفاهم لتصنيع الأدوية المتطورة والمثبطة للمناعة في مصر

شهد المؤتمر والمعرض الطبي “صحة إفريقيا”، اليوم، توقيع اتفاقية بين شركتي أدوية لتوطين إنتاج الأدوية المتطورة للمرضى الذين يخضعون لعمليات زراعة الأعضاء، وتشمل مذكرة التفاهم توطين التصنيع في مصر والتصدير إلى الأسواق الناشئة في أفريقيا، تصنيع الأدوية بالإضافة إلى إمكانية التصدير إلى عدد من الأسواق الناشئة في إفريقيا.

وجاء توقيع المذكرة خلال اليوم الثاني من معرض "Africa Health Excon"، بحضور الأستاذ الدكتورعوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية ووزير الصحة الأسبق، اللواء الدكتور بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين وإدارة التكنولوجيا الطبية، والأستاذ الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والأستاذ الدكتور عادل عدوي، رئيس الجمعية الطبية المصرية وزير الصحة الأسبق، ورئيسي الشركتين.

ويهدف المشروع إلى تشجيع نقل التكنولوجيا وتطوير المعرفة التقنية للأدوية المثبطة للمناعة التي نحتاج إليها والتي تعد ضرورية لتحسين حياة المرضى الذين يخضعون لعمليات زرع الأعضاء من خلال نموذج تنافسي من حيث التكلفة والمرونة، ما يعزز الإنتاج الدوائي المحلي بما يتماشى مع أولويات الحكومة المصرية.

وتعد صناعة الدواء ركيزة أساسية في خطة الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية من حيث قيمة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص العمل، ويدعم تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة للبلاد ورؤية مصر 2030.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم ضمن فعاليات معرض Africa Health Excon للتأكيد على أن "روش" شريك استراتيجي يتمتع بالخبرة والتجربة والريادة التكنولوجية للمساعدة في تقديم الركيزة الصحية للحكومة المصرية في رؤيتها 2030.

وقال اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد: "نفتخر بإنشاء شراكات استراتيجية بين شركات الأدوية في السوق المصري والتي تأتي ضمن خطط الدولة والتوجيهات الرئاسية لدعم وتوطين الصناعات الدوائية في مصر".

من جهته، أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أهمية توطين صناعة الأدوية ونقل التكنولوجيا الحديثة للسوق المصرية، مشيرًا إلى أن خلال الأعوام الماضية واجه العالم جائحة فيروس كورونا، والتي نجحت مصر في التصدي لها بفضل الكوادر البشرية وتوفير الأدوية اللازمة، وتقديم مساعدات طبية للدول التي عانت من نقص في الأدوية لديها وهو ما عزز قدرة مصر على توطين الصناعات الدوائية.

وقال الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء، إن تكوين تلك الاستراتيجية خطوة محورية للفت أنظار العالم حول مدى قدرة مصر على جذب الاستثمارات في قطاع الصحة ومختلف القطاعات؛ لتكوين وتوطين الصناعات المختلفة ومنها صناعة الدواء التي أحد أهم الصناعات التي يجب أن توفرها كل دولة لمواطنيها.