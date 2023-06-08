مطران إيبارشية القوصية يجتمع بالشمامسة الإكليريكيين

اجتمع الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، بالشمامسة الإكليريكيين بالإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.

واطمئن الأب المطران على أحوال الشمامسة، مؤكدًا لهم أهمية المشاركة في الأنشطة الرعوية، داخل كنائسهم، متمنيًا لهم السير، بثبات في حياة الدعوة، حتى يصلوا إلى خدمة المذبح المقدس، ونوال نعمة الكهنوت.

من جهة أخرى، كان قد التقى الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، وفد الكنيسة الإنجيلية بالقوصية، يتقدمهم القس إكرام سمير، راعي الكنيسة.

وخلال اللقاء، قدم الوفد التهنئة إلى نيافة الأنبا مرقس وليم، بتأسيس الإيبارشية، وتكريس نيافته راعيًا للإيبارشية الوليدة، متمنين له خدمة مثمرة في حقل الرب.

ومن جانبه، شكر الأب المطران وفد الكنيسة الإنجيلية، لتهنئتهم الرقيقة، داعيًا إلى التواصل المستمر بين أبناء الكنيستين الكاثوليكية، والإنجيلية، من أجل تدعيم روابط المحبة الأخوية.

وكان قد استقبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، أعضاء اللجنة الدولية المشتركة للحوار اللاهوتي بين الكنيسة الكاثوليكية، والكنيسة اليونانية الأرثوذكسية، وذلك بكاتدرائية القيامة، بالإسكندرية.

حضر اللقاء وفد من لجنة الحوار، ويمثلها غبطة الكاردينال كورت كوخ، عميد المجلس الحبري لتعزيز وحدة المسيحيين، وغبطة الكاردينال جوزيف دبليو توبين، رئيس أساقفة نيوارك، وسيادة رئيس الأساقفة كلاوديو جوجيروتي، رئيس مجمع الكنائس الشرقية.

شارك أيضًا رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، وأعضاء مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بالإضافة إلى وفد من كنيسة الروم الأرثوذكس.

بدأ اللقاء بصلاة الشكر حسب الطقس القبطي، كما قدم كورال الكاتدرائية ترتيلة افتتاحية، ثم رحب بطريرك الأقباط الكاثوليك بجميع الحاضرين، وشكرهم، على تواجدهم، وحضورهم لمثل هذا الحدث الهام، داخل الكنيسة، بمصر.

وعبر غبطته سعادته كون هذا خطوة في مسيرة كنيسة ترغب في أن تكون كما يريدها المسيح: كنيسة تسير معًا في شركة.