الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بروتوكول تعاون بين جامعات بنها والشارقة وبنها الأهلية

بروتوكول تعاون بين
بروتوكول تعاون بين جامعات بنها والشارقة وبنها الأهلية

وقع الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها والقائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة، بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعات الثلاثة  لتعزيز أوجه التعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها على المستوى الإقليمي والدولي، لإنشاء برامج أكاديمية متداخلة وتشجيع الشراكات الدولية.

وأكد رئيس جامعة بنها أن بروتوكول التعاون يهدف إلى توطيد التعاون المشترك من خلال البحث العلمي المُشترك في شتى المجالات والتبادل الطلابي والشبابي وطرح برامج أكاديمية مُشتركة بين كليات الجامعتين.

وأضاف الدكتور جمال سوسة أن جامعة بنها حريصة دائما على تعميق أواصر التعاون البناء مع الجامعات المصرية ونظيرتها على المستوى الإقليمي والدولي بما يحقق مزيدًا من التكامل في المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

وأشار رئيس جامعة بنها إلى أن توقيع هذا البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأهمية تعزيز أوجه التعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها على المستوى الإقليمي والدولي.

يذكر أن المؤتمر الثالث لرؤساء الجامعات العربية والروسية عقد لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، على مستوى رؤساء أعرق 200 جامعة من دول الوطن العربي ودولة روسيا الاتحادية؛ لبحث أطر التعاون ووضع الاستراتيجيات التي تشمل البحث العلمي المُشترك في شتى المجالات والتبادل الطلابي والشبابي وطرح برامج أكاديمية مشتركة.

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