الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

جولة للمفتى بكنيسة سانت سافا التاريخية فى بلجراد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أجرى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، جولة داخل كنيسة "سانت سافا" التاريخية في وسط العاصمة بلجراد، والتي تعد واحدة من أكبر الكنائس الأرثوذكسية في العالم.

وخلال الجولة أكَّد مفتي الجمهورية أننا بحاجة إلى الحوار المستدام والمفتوح بين أتباع الأديان والثقافات لتعزيز قيم الاحترام والتسامح والتعاون؛ لأن الحوار يساهم في تحقيق العدالة والسلام وبناء مجتمعات أكثر ازدهارًا واستقرارًا.

وأضاف أننا عبر الحوار نتعرف على قيمنا المشتركة وندرك التنوع الثقافي الذي يثري عالمنا، فهو وسيلة لنشر روح التسامح والتعاون، ولتجاوز الخلافات وبناء جسور الفهم المتبادل.

كنيسة "سانت سافا" (بالصربية: Храм светог Саве) التاريخية تعد واحدة من أبرز المعالم الدينية والثقافية في بلجراد، صربيا. تقع الكنيسة في وسط العاصمة بلجراد، وتعد واحدة من كبريات الكنائس الأرثوذكسية في العالم.

كما تُعَدُّ كنيسة "سانت سافا" مركزًا روحيًّا وثقافيًّا مهمًّا للمسيحيين الأرثوذكس في صربيا والعالم، حيث تستقبل الكنيسة الزوَّار من جميع الديانات والجنسيات للقيام بجولات فيها والتعرف على تاريخها.

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